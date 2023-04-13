Цены на овощи обновили рекорды — данные Госстата

Продажа овощей и фруктов на украинском рынке. Фото: Новости.

В Украине в марте 2023 года зафиксировали рекордный рост стоимости ряда овощей. Ценовой тренд на удорожание продолжается с начала года.

Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики Украины за прошлый месяц.

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Как выросли цены на овощи

Речь идет о средних потребительских ценах товаров и услуг в стране, которые мониторит статистическое ведомство. По этой информации, больше всего подорожали капуста, морковь и лук.

Как отмечают в Госстате, цены в марте по сравнению с февралем выросли так:

капуста — на 60,2%, до 22,2 грн/кг;

морковь — на 37,5%, до 39,6 грн/кг;

лук — на 23,2%, до 52,1 грн/кг.

Также в ведомстве отметили, что повысились в стоимости и другие продукты. В частности, яблоки подорожали на 12,1%, до 18,5 грн/кг.

В то же время подешевели крупы. В частности, цена на гречку упала на 5,1% до 62,4 грн/кг. На 2,3-0,2% подешевели рис, продукты переработки зерновых, подсолнечное и сало.

Ранее мы писали, что в Украине в марте текущего года ускорился рост потребительских цен. Если в феврале фиксировали 0,7%, то в марте показатель вырос до 1,5%.

Напомним, по прогнозу НБУ, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности.