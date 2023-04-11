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Зниження "ажіотажних" цін після Великодня: експерти прогнозують, що невдовзі подешевшає

11 квітня 2023 08:35
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зниження цін після Великодня — експерти прогнозують, що невдовзі подешевшає
Експерти вважають, що зростання цін було здебільшого необґрунтованим / Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні перед Великодніми святами традиційно зросли ціни на низку продуктів. Однак експерти називають їх здебільшого необґрунтованими, тому після зниження ажіотажного попиту ціни підуть на спад.

Про те, що буде з цінами, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) Денис Марчук.

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Яка зараз ситуація на ринку

"Ціни перед Великоднем зростають щороку, але найбільше позначки змінилися протягом останнього 2022 року ціни зросли на 34%. Головний фактор війна та окупація частини території", — розповів він.

Також зростанню цін сприяли проблеми, з якими стикалися товаровиробники через перебої в електропостачанні.

За словами Марчука, традиційно перед святами зростає попит на деякі категорії товарів, що також штовхає ціни вгору. Підвищення попиту спостерігалося ще минулого тижня і триватиме до Великодня — піку закупівель українцями продуктів до свят.

Які продукти подешевшають

При цьому невдовзі очікується зниження у вартості деяких продуктів, наприклад, яєць та овочів.

"Ажіотажного попиту на яйця не буде, ми переходимо в теплу пору року, кількість виробництва буде збільшуватися не лише в промислових масштабах, а й в домашніх господарствах. Певні категорії овочів ближче до кінця травня також почнуть дешевшати, піде овочева продукція з відкритого грунту. Щодо цибулі, яка рекордно здорожчала, то в травні вже побачимо "озиму" цибулю з відкритого ґрунту. З подальшим потеплінням  в липні ціни ще знизяться, оскільки овочі в зимовий період здорожчали на 30%", — зазначив експерт.

Водночас залишається проблема з овочами, спричинена тимчасовою частковою окупацією Херсонщини та Запоріжжя. Частково компенсувати нестачу продукції можна за допомогою програм підтримки малих фермерів, а також держпідтримки садівництва, на яку було виділено 1,35 млрд грн, додав експерт.

Нагадаємо, в Україні у 2023 році зросла вартість стандартного Великоднього кошика на родину з чотирьох осіб. Цьогоріч він обійдеться на 24,4% дорожче, свідчать підрахунки оприлюднили фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Раніше в НБУ пояснили, коли споживча інфляція в країні почне збавляти оберти. У 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році.

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