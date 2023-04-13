Ціни на овочі оновили рекорди — дані Держстату

Продаж овочів та фруктів на українському ринку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у березні 2023 року зафіксували рекордне зростання вартості низки овочів. Ціновий тренд на подорожчання триває з початку року.

Про це свідчать оновлені дані Державної служби статистики України за минулий місяць.

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Як зросли ціни на овочі

Йдеться про середні споживчі ціни на товари та послуги в країні, які моніторить статистичне відомство. За цією інформацією, найбільше подорожчали капуста, морква та цибуля.

Як зазначають у Держстаті, ціни у березні порівняно з лютим зросли так:

капуста — на 60,2%, до 22,2 грн/кг;

морква — на 37,5%, до 39,6 грн/кг;

цибуля — на 23,2%, до 52,1 грн/кг.

Також у відомстві зауважили, що підвищились у вартості й інші продукти. Зокрема, яблука подорожчали на 12,1%, до 18,5 грн/кг.

Водночас подешевшали крупи. Зокрема, ціна на гречку впала на 5,1%, до 62,4 грн/кг. На 2,3-0,2% подешевшали рис, продукти переробки зернових, соняшникова олія та сало.

Раніше ми писали, що у Україні у березні поточного року прискорилося зростання споживчих цін. Якщо у лютому фіксували 0,7%, то в березні показник зріс до 1,5%.

Нагадаємо, за прогнозом НБУ, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків.