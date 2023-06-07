Цены пошли на убыль — сколько стоят клубника и черешня

Цены на некоторые сезонные ягоды пошли на убыль: сколько сейчас стоят
В Украине в начале лета начала снижаться стоимость сезонных ягод, побившая до этого новые рекорды. Отчасти на падение цен повлиял низкий спрос.
Об этом сообщают аналитики издания East fruit.
Цены на клубнику
Как отмечают специалисты, "ценопад" на клубнику спровоцирован увеличением предложения. На рынках и в магазинах стало больше нового урожая клубники, которую предлагают как предприниматели, так и домохозяйства. В то же время украинцы покупают эти ягоды не слишком активно.
В частности, предприниматели на юге и в центре страны продают клубнику по цене от 30 до 65 грн/кг. В то время как на прошлой неделе цены не опускались ниже 60-85 грн/кг. То есть это на 36% дешевле.
Стоимость черешни
Цены на черешню колеблются от 100 до 200 грн за килограмм. Такую стоимость предлагают на житомирском рынке. По сравнению с апрелем черешня подешевела втрое.
На клубнику в этом году — урожай, а сначала на рынке торговали турецкой, греческой, испанской по 200-300 грн, рассказывают продавцы "Суспільному".
Украинская черешня появилась на рынке около одного месяца назад. Сейчас привозят из Винницы, Могилева-Подольского и Черновцов. До этого продавали испанскую по 600-700 грн за килограмм. В Киеве цены превышали 1,2 тысячи гривен.
Напомним, по данным Министерства агрополитики, заоблачная стоимость черешни в стране была связана с насыщением рынка импортом на фоне холодной весны. Импорт покрывает дефицит, возникший из-за полномасштабного вторжения России и захвата оккупантами территорий, где традиционно выращивали больше всего черешни — Мелитополя Запорожской области. В перспективе цены на черешню будут зависеть от успехов украинских военных на поле боевых действий.