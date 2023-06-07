Цены пошли на убыль — сколько стоят клубника и черешня

Фруктово-овощной рынок. Фото: Suspilne.media

В Украине в начале лета начала снижаться стоимость сезонных ягод, побившая до этого новые рекорды. Отчасти на падение цен повлиял низкий спрос.

Об этом сообщают аналитики издания East fruit.

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Цены на клубнику

Как отмечают специалисты, "ценопад" на клубнику спровоцирован увеличением предложения. На рынках и в магазинах стало больше нового урожая клубники, которую предлагают как предприниматели, так и домохозяйства. В то же время украинцы покупают эти ягоды не слишком активно.

В частности, предприниматели на юге и в центре страны продают клубнику по цене от 30 до 65 грн/кг. В то время как на прошлой неделе цены не опускались ниже 60-85 грн/кг. То есть это на 36% дешевле.

Стоимость черешни

Цены на черешню колеблются от 100 до 200 грн за килограмм. Такую стоимость предлагают на житомирском рынке. По сравнению с апрелем черешня подешевела втрое.

На клубнику в этом году — урожай, а сначала на рынке торговали турецкой, греческой, испанской по 200-300 грн, рассказывают продавцы "Суспільному".

Украинская черешня появилась на рынке около одного месяца назад. Сейчас привозят из Винницы, Могилева-Подольского и Черновцов. До этого продавали испанскую по 600-700 грн за килограмм. В Киеве цены превышали 1,2 тысячи гривен.

Напомним, по данным Министерства агрополитики, заоблачная стоимость черешни в стране была связана с насыщением рынка импортом на фоне холодной весны. Импорт покрывает дефицит, возникший из-за полномасштабного вторжения России и захвата оккупантами территорий, где традиционно выращивали больше всего черешни — Мелитополя Запорожской области. В перспективе цены на черешню будут зависеть от успехов украинских военных на поле боевых действий.