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Ціни на деякі сезонні ягоди пішли на спад: скільки зараз коштують

7 червня 2023 13:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни пішли на спад — скільки коштують полуниця та черешня
Фруктово-овочевий ринок. Фото: Suspilne.media
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні на початку літа почала знижуватися вартість сезонних ягід, яка до цього побила нові рекорди. Частково на падіння цін вплинув низький попит.

Про це повідомляють аналітики видання East fruit.

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Ціни на полуницю

Як зазначають фахівці, "цінопад" на полуницю спровокований збільшенням пропозиції. На ринках і в магазинах побільшало нового урожаю полуниці, яку пропонують як підприємці, такі і домогосподарства. Водночас, українці купують ці ягоди не надто активно.

Зокрема, підприємці на півдні та в центрі країни продають полуницю за ціною, яка коливається від 30 до 65 грн/кг. Тоді як минулого тижня ціни не опускались нижче 60-85 грн/кг. Тобто це на 36% дешевше.

Вартість черешні

Ціни на черешню коливаються від 100 до 200 грн за кілограм. Зокрема, таку вартість пропонують на житомирському ринку. Порівняно з квітнем черешня подешевшала утричі.

На полуницю цьогоріч — урожай, а спочатку на ринку торгували турецькою, грецькою, іспанською по 200-300 грн, розповідають продавці "Суспільному".

Українська черешня з'явилася на ринку близько одного місяця тому. Зараз привозять з Вінниці, Могилева-Подільського та Чернівців. До того продавали іспанську по 600-700 грн за кілограм. У Києві ціни перевищували 1,2 тис. грн.

Нагадаємо, за даними Міністерства агрополітики, захмарна вартість черешні в країні була пов’язана з насиченням ринку імпортом на тлі холодної весни. Імпорт покриває дефіцит, який виник через повномасштабне вторгнення Росії та захоплення окупантами територій, де традиційно вирощували найбільше черешні — Мелітополя Запорізької області. У перспективі ціни на черешню залежатимуть від успіхів українських військових на полі бойових дій.

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