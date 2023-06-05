Ціни в Україні — у Мінагро розповіли, коли подешевшає черешня

Покупець у фруктовому відділі супермаркету. Фото: Freepik

В Україні ціни на черешню нового врожаю продовжують бити рекорди. У Міністерстві аграрної політики та продовольства прокоментували ситуацію та спрогнозували, коли чекати цінової стабілізації.

Про це розповів заступник голови Мінагро Тарас Висоцький під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини".

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Коли черешня стане доступною

За словами представника Міністерства агрополітики, захмарна вартість черешні в країні пов’язана з насиченням ринку імпортом на тлі холодної весни.

Тарас Висоцький зауважив, що імпорт покриває дефіцит, який виник через повномасштабне вторгнення Росії та захоплення окупантами територій, де традиційно вирощували найбільше черешні — Мелітополя Запорізької області.

У перспективі ціни на черешню залежатимуть від успіхів українських військових на полі бойових дій.

"Зараз розраховувати, чи в червні масово вийде мелітопольська черешня — тут тільки можемо тримати кулаки за Збройні сили", — наголосив посадовець.

Щодо прогнозів на червень-липень, то однозначно ціни не будуть триматися на такому захмарному рівні. За його словами, ще два-три тижні спостерігатиметься дефіцит.

Скільки коштує черешня

В українських містах вартість черешні нового врожаю перевищує 1 тис. грн за кілограм. Найдешевше ягоди коштують у Закарпатській області, оскільки там черешня дозріває швидше. Там і продають дешевше — у середньому по 600 гривень за кілограм. Тоді як у Києві традиційно ціни надвисокі — коливаються від 750 до 1,2 тис. грн.

Нагадаємо, в Інституті аграрної економіки розповіли, як змінилися ціни навесні на українських ринках та в магазинах. Деякі продукти дешевшали, а деякі — підскочили у вартості до майже 100%.

Також ми писали, що за словами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в Україні найближчого літа вартість фруктів не буде низькою. На це вказують низка факторів.