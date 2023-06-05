Ціни в Україні — у Мінагро розповіли, коли подешевшає черешня

Захмарна вартість черешні: у Мінагро розповіли, коли стабілізуються ціни
В Україні ціни на черешню нового врожаю продовжують бити рекорди. У Міністерстві аграрної політики та продовольства прокоментували ситуацію та спрогнозували, коли чекати цінової стабілізації.
Про це розповів заступник голови Мінагро Тарас Висоцький під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини".
Коли черешня стане доступною
За словами представника Міністерства агрополітики, захмарна вартість черешні в країні пов’язана з насиченням ринку імпортом на тлі холодної весни.
Тарас Висоцький зауважив, що імпорт покриває дефіцит, який виник через повномасштабне вторгнення Росії та захоплення окупантами територій, де традиційно вирощували найбільше черешні — Мелітополя Запорізької області.
У перспективі ціни на черешню залежатимуть від успіхів українських військових на полі бойових дій.
"Зараз розраховувати, чи в червні масово вийде мелітопольська черешня — тут тільки можемо тримати кулаки за Збройні сили", — наголосив посадовець.
Щодо прогнозів на червень-липень, то однозначно ціни не будуть триматися на такому захмарному рівні. За його словами, ще два-три тижні спостерігатиметься дефіцит.
Скільки коштує черешня
В українських містах вартість черешні нового врожаю перевищує 1 тис. грн за кілограм. Найдешевше ягоди коштують у Закарпатській області, оскільки там черешня дозріває швидше. Там і продають дешевше — у середньому по 600 гривень за кілограм. Тоді як у Києві традиційно ціни надвисокі — коливаються від 750 до 1,2 тис. грн.
Нагадаємо, в Інституті аграрної економіки розповіли, як змінилися ціни навесні на українських ринках та в магазинах. Деякі продукти дешевшали, а деякі — підскочили у вартості до майже 100%.
Також ми писали, що за словами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в Україні найближчого літа вартість фруктів не буде низькою. На це вказують низка факторів.