Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Захмарна вартість черешні: у Мінагро розповіли, коли стабілізуються ціни arrow

Захмарна вартість черешні: у Мінагро розповіли, коли стабілізуються ціни

5 червня 2023 10:40
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни в Україні — у Мінагро розповіли, коли подешевшає черешня
Покупець у фруктовому відділі супермаркету. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні ціни на черешню нового врожаю продовжують бити рекорди. У Міністерстві аграрної політики та продовольства прокоментували ситуацію та спрогнозували, коли чекати цінової стабілізації.

Про це розповів заступник голови Мінагро Тарас Висоцький під час ефіру національного телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Коли черешня стане доступною

За словами представника Міністерства агрополітики, захмарна вартість черешні в країні пов’язана з насиченням ринку імпортом на тлі холодної весни.  

Тарас Висоцький зауважив, що імпорт покриває дефіцит, який виник через повномасштабне вторгнення Росії та захоплення окупантами територій, де традиційно вирощували найбільше черешні — Мелітополя Запорізької області.

У перспективі ціни на черешню залежатимуть від успіхів українських військових на полі бойових дій.

"Зараз розраховувати, чи в червні масово вийде мелітопольська черешня — тут тільки можемо тримати кулаки за Збройні сили", — наголосив посадовець.

Щодо прогнозів на червень-липень, то однозначно ціни не будуть триматися на такому захмарному рівні. За його словами, ще два-три тижні спостерігатиметься дефіцит.

Скільки коштує черешня

В українських містах вартість черешні нового врожаю перевищує 1 тис. грн за кілограм. Найдешевше ягоди коштують у Закарпатській області, оскільки там черешня дозріває швидше. Там і продають дешевше — у середньому по 600 гривень за кілограм. Тоді як у Києві традиційно ціни надвисокі — коливаються від 750 до 1,2 тис. грн.

Нагадаємо, в Інституті аграрної економіки розповіли, як змінилися ціни навесні на українських ринках та в магазинах. Деякі продукти дешевшали, а деякі — підскочили у вартості до майже 100%.

Також ми писали, що за словами аналітиків Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), в Україні найближчого літа вартість фруктів не буде низькою. На це вказують низка факторів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB