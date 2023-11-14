Цена за 1 г золота в Украине по состоянию на 14 ноября 2023 года

Отливка золота. Фото: Kriero

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Золото, один из самых ценных металлов в мире. Его красивый желтый оттенок издавна считался символом богатства, роскоши и власти, это делает золото отличным материалом для создания украшений, искусства, религиозных артефактов и других предметов, ценных своей эстетикой. Кроме того, сложная доступность в природе и ограниченность запасов делают золото ценным металлом, поскольку его ресурсы постепенно уменьшаются. Традиционная стабильность цены придает золоту статус одного из самых стабильных активов, что привлекает многих инвесторов. При этом почти каждый может заработать неплохие деньги на золоте, просто сдав его в ломбард.

Новости.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 г золота в Украине в ноябре.

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Интересные факты о золоте

Золото — "благородный" металл, а это означает, что оно не ржавеет и не теряет блеска. Другие благородные металлы включают рутений, родий, палладий, серебро, осмий, иридий, платину, ртуть, рений и медь.

Чистое золото плавится при 1064,43 °С и кипит при 2856,1 °С. Даже при нормальных температурах золото очень мягкое. Один грамм золота можно раскатать до листа квадратного метра, который получится настолько тонким, что будет пропускать свет. Именно поэтому его использовали в качестве защитной пленки на козырьках скафандров астронавтов.

Крупнейший золотой самородок — "Добро пожаловать, незнакомец" — был добыт в Австралии в 1869 году. Он весит около 78,5 килограмма.

Золото часто становится убежищем в периоды экономических потрясений или геополитической неопределенности. Его долгая история и ценность делают его идеальным средством сохранения богатства от поколения к поколению. Исторически цена на золото слабо коррелировала с колебаниями на финансовых рынках. Поэтому оно часто использовалось как защита от инфляции. Естественная редкость золота и высокие затраты на его производство являются основными факторами, по которым этот драгоценный металл сохраняет свою ценность.

По состоянию на 2023 год в мире было добыто около 200 000 тонн золота. Плотность золота составляет 19,32 г/см3, что означает, что 1 тонна золота занимает 52,39 м³.

Как дороже всего сдать золото в ломбард

Любой совершеннолетний может воспользоваться услугами ломбарда, где можно взять ссуду, используя свои золотые изделия как залог или просто продать их.

В ломбардах золото часто оценивается ниже, чем в ювелирных магазинах, поскольку в магазинах цена включает не только стоимость материалов, но и оплату работы ювелира, создавшего изделие.

Ломбарды принимают золотые изделия с драгоценными камнями, но в оценке учитывается только вес золота. При этом наличие пробы на золотом изделии не столь важно, потому что сотрудники ломбарда все равно проведут проверку металла на месте.

В ломбард можно принести практически все золотые изделия, кроме нескольких вещей, таких как золото в виде самородков, элементов зубопротезирования, отходов драгоценных металлов, сусального золота, орденов и медалей, золота из лабораторных деталей и полуфабрикатов для ювелирных изделий.

Прежде чем навестить ломбард, полезно учесть несколько советов. Если вы планируете продать украшение, а не заложить его, сообщите заранее, чтобы получить большую сумму. Также не мешает очистить золотые изделия от грязи.

Цены на золото в ломбардах могут отличаться, поэтому перед продажей рекомендуется сравнить предложения из разных заведений. Также не забудьте взять с собой паспорт, чтобы подтвердить совершеннолетие и зарегистрироваться в специальном реестре ломбарда.

Цены на золото в Украине.

Закупочные цены на золото от Национального банка:

Банковский металл (доведен до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами): 2236,42 грн/грамм.

Банковский металл, нуждающийся в доведении его признанными производителями до стандартов качества: 2229,71 грн/грамм.

Золото, не отвечающее требованиям качества банковских металлов: 2214,06 грн/грамм.

Закупочные цены на золото в металлоломе от Национального банка Украины:

333 проба: 737,28 грн/грамм.

375 проба: 830,27 грн/грамм.

500 проба: 1107,03 грн/грамм.

583 проба: 1290,80 грн/грамм.

585 проба: 1295,23 грн/грамм.

750 проба: 1660,55 грн/грамм.

900 проба: 1992,65 грн/грамм.

916 проба: 2028,08 грн/грамм.

925 проба: 2121,07 грн/грамм.

999 проба: 2211,85 грн/грамм.

999,9 проба: 2213,84 грн/грамм.

Средняя цена на золото в ломбардах Украины:

333 проба: 918,47 грн/грамм.

375 проба: 941,37 грн/грамм.

500 проба: 1269,18 грн/грамм.

583 проба: 1474,02 грн/грамм.

585 проба: 1474,15 грн/грамм.

750 проба: 1882,32 грн/грамм.

900 проба: 2297,98 грн/грамм.

916 проба: 2444,62 грн/грамм.

958 проба: 2495,94 грн/грамм.

999 проба: 2264,42 грн/грамм.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни, алюминия и меди в Украине в октябре. Эти металлы можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом серебра и бронзы и в Украине. Это довольно дорогостоящие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину в Украине. Это редкий и драгоценный металл, играющий немаловажную роль в истории человечества.

Кроме того, мы писали о ценах на черметы и нержавейку в Украине. Сдача лома в переработку является важным и ответственным шагом.