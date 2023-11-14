Ціна за 1 г золота в Україні станом на 14 листопада 2023

Відливання золота. Фото: Kriero

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото, один із найцінніших металів у світі. Його красивий жовтий відтінок з давніх-давен вважався символом багатства, розкоші та влади. Це робить золото відмінним матеріалом для створення прикрас, мистецтва, релігійних атрибутів та інших предметів, цінних своєю естетикою. Крім того, складна доступність у природі та обмеженість запасів роблять золото дуже цінним металом, оскільки його ресурси поступово зменшуються. Традиційна стабільність ціни надає золоту статусу одного з найстабільніших активів, що приваблює багатьох інвесторів. При цьому, майже кожен може заробити непогані гроші на золоті, просто здавши його у ломбард.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні у листопад.

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Цікаві факти про золото

Золото — "благородний" метал, а це значить, що воно не ржавіє і не втрачає блиску. Інші благородні метали включають рутеній, родій, палладій, срібло, осмій, іридій, платину, ртуть, реній і мідь.

Чисте золото плавиться за 1064,43 °С і кипить за 2856,1 °С. Навіть за нормальних температур золото надзвичайно м'яке. Один грам золота можна розплющити до аркуша квадратного метра, який вийде настільки тонким, що пропускатиме світло. Саме тому його використовували як захисну плівку на козирках скафандрів астронавтів.

Найбільший золотий самородок — "Ласкаво просимо незнайомця" — був видобутий в Австралії 1869 року. Він важить майже 78,5 кілограма.

Золото часто стає активом-притулком у періоди економічних потрясінь чи геополітичної невизначеності. Його довга історія та цінність робить його ідеальним засобом збереження багатства від покоління до покоління. Історично ціна на золото слабко корелювала з коливаннями на фінансових ринках. Тому воно часто використовувалося як захист від інфляції. Природна рідкість золота та високі витрати на його виробництво є основними факторами, чому цей дорогоцінний метал зберігає свою цінність.

Станом на 2023 рік у світі видобули близько 200 000 тонн золота. Щільність золота становить 19,32 г/см3, що означає, що 1 тонна золота займає об'єм 52,39 м³.

Як найдорожче здати золото у ломбард

Будь-хто повнолітній може скористатися послугами ломбарду, де можна взяти позику, використовуючи свої золоті вироби як заставу або просто продати їх.

У ломбардах золото часто оцінюється нижче, ніж у ювелірних магазинах, оскільки у магазинах ціна включає не тільки вартість матеріалів, а й оплату роботи ювеліра, який створив виріб.

Ломбарди приймають золоті вироби з дорогоцінним камінням, але в оцінці враховується лише вага золота. При цьому наявність проби на золотому виробі не така важлива, тому що співробітники ломбарду все одно проведуть перевірку металу на місці.

У ломбард можна принести практично всі золоті вироби, за винятком кількох речей, таких як золото у вигляді самородків, елементів зубопротезування, відходів дорогоцінних металів, сусального золота, орденів та медалей, золота з лабораторних деталей та напівфабрикатів для ювелірних виробів.

Перш ніж відвідати ломбард, корисно врахувати кілька порад. Якщо ви плануєте продати прикрасу, а не закласти її, повідомте про це заздалегідь, щоб отримати більшу суму. Також не завадить очистити золоті вироби від бруду.

Ціни на золото в ломбардах можуть відрізнятись, тому перед продажем рекомендується порівняти пропозиції з різних закладів. Також не забудьте взяти з собою паспорт, щоб підтвердити повноліття та зареєструватися у спеціальній книзі-реєстрі ломбарду.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 2236,42 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 2229,71 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 2214,06 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 737,28 грн/грам.

375 проба: 830,27 грн/грам.

500 проба: 1107,03 грн/грам.

583 проба: 1290,80 грн/грам.

585 проба: 1295,23 грн/грам.

750 проба: 1660,55 грн/грам.

900 проба: 1992,65 грн/грам.

916 проба: 2028,08 грн/грам.

925 проба: 2121,07 грн/грам.

999 проба: 2211,85 грн/грам.

999,9 проба: 2213,84 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

333 проба: 918,47 грн/грам.

375 проба: 941,37 грн/грам.

500 проба: 1269,18 грн/грам.

583 проба: 1474,02 грн/грам.

585 проба: 1474,15 грн/грам.

750 проба: 1882,32 грн/грам.

900 проба: 2297,98 грн/грам.

916 проба: 2444,62 грн/грам.

958 проба: 2495,94 грн/грам.

999 проба: 2264,42 грн/грам.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні, алюмінію та міді в Україні у жовтні. Ці метали можна знайти майже всюди у побуті: від посуду до техніки та меблів. У ці непрості для кожного українця часи здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт срібла та бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які теж можна здати. Також ми зібрали ціни на платину в Україні. Це рідкісний та дорогоцінний метал, який відіграє важливу роль в історії людства.

Крім того, ми писали про ціни на чермет та нержавійку в Україні. Здавання брухту у переробку є важливим та відповідальним кроком.