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Цены на электричество: в облэнерго рассказали о проблемах с тарифами

26 мая 2023 08:08
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на электричество — в облэнерго рассказали о проблемах с тарифами
Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Действующие тарифы на электрическую энергию для населения не покрывают даже половину ее реальной стоимости. Повышение цен на ресурс неизбежно, учитывая необходимость дополнительных финансов на восстановление объектов энергетики, поврежденных от ракетных атак России.

Об этом заявили в АО "Черниговоблэнерго" в эфире СМИ.

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Проблемные тарифы

По словам заместителя директора по коммерческому техобеспечению "Черниговоблэнерго" Ивана Зарованого, пересмотр тарифов будет способствовать более быстрому восстановлению энергетической инфраструктуры.

"Как это не обидно говорить, но он (тариф, — Ред.) покрывает менее половины рыночного тарифа такого, как платят все остальные, не бытовые потребители" , — пояснил представитель облэнерго.

Какова реальная стоимость электроэнергии

Ранее в Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назвали реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. Так, действующий тариф покрывает только 28% затрат на производство, транспортировку, а также уплату налогов.

По расчетам специалистов, рыночная стоимость электрической энергии для конечных потребителей, в том числе и бытовых, существенно выше нынешней фиксированной цены, и составляет около 5,5 грн за кВт-ч.

Когда могут повысить тарифы

Тарифы на электроэнергию для населения могут быть пересмотрены уже с 1 июня текущего года. Рассматривают несколько вариантов. По одному из них ожидается подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.

Нижний тариф для населения планируют оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. Предполагается повышение верхнего тарифа с 1,68 грн. до 2,4 грн. или 2,88 грн. за кВт-ч. В таком случае это увеличит конечную сумму квитанции на 200-300 гривен.

Напомним, НКРЭКУ повысила тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Принятое решение предусматривает увеличение тарифов на распределение в несколько волн. В частности, в июне и июле-декабре текущего года для 22 операторов систем распределения. Суммарно тариф повысится в среднем на 25–50%.

Также мы писали, что украинцы могут снизить потребление энергоресурсов и существенно сэкономить. Это возможно благодаря такому инструменту, как Энергосервис.

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