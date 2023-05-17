Енергоресурси в Україні — як можна зменшити споживання та заощадити

Батарея в домівках українців. Фото: google.com

Українці можуть зменшити споживання енергоресурсів та суттєво заощадити. Це можливо завдяки такому інструменту, як Енергосервіс.

Про це розповіли у пресслужбі Держенергоефективості.

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Зазначається, що в Україні укладено близько 600 енергосервісних договорів на понад 1,68 млрд гривень. При цьому потреба в енергосервісі значно більша, а ринок відповідних послуг — дуже широкий.

Відповідний інструмент добре себе зарекомендував у бюджетній сфері. Укладені енергосервісні договори передбачають енергомодернізацію різних бюджетних закладів: дитячих садків, шкіл, лікарень, адмінбудівель.

"Енергосервіс — один із тих інструментів, який також допоможе прискорити відновлення українських громад: створити якісні умови для життя, модернізувати будівлі — в першу чергу, школи, дитячі садочки, лікарні на основі найсучасніших технологій, заощаджувати кошти на оплаті енергоресурсів та залучати значні інвестиції у регіональну економіку", — зазначають в агенції.

Там сподіваються масштабувати енергосервіс шляхом

створення сприятливих умов для кредитування ЕСКО-компаній;

зменшення фінансового навантаження на них. Також очікують подальшого зростання укладення договорів на тлі збільшення потреби у відновленні великої кількості будівель в країні.

Відповідні питання представники агенції обговорили із партнерами проєкту ПРООН "Усунення бар’єрів для сприяння інвестиціям в енергоефективність громадських будівель малих та середніх містах України шляхом застосування механізму ЕСКО".

Зокрема, йшлося про Фонд декарбонізації та запланований запуск Національної лізингової платформи, низки програм, у тому числі й для енергосервісу.

"І приємно, що наші міжнародні партнери високо оцінюють ініціативи Держенергоефективності і готові долучатися до них. А це ще одне підтвердження того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Разом працюємо над найбільш дієвими механізмами з впровадження енергоефективності та декарбонізації", — додали у Держенергоефективості.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на припинення надання комунальних послуг населенню за заборгованість. Водночас постачальники послуг можуть стягувати борги у судовому порядку, суму яких разом з пенею доведеться виплатити після війни.

Також ми писали, що раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.