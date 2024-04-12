Тарифы на электричество вырастут — НКРЭКУ выступает за либерализацию рынка

Сотрудники сферы энергетики. Фото: ДТЕК

Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) предлагает отменить верхние граничные цены на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке. Регулятор предоставил обоснование соответствующей инициативы.

Об этом говорится на сайте НКРЭКУ.

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Либерализация рынка электроэнергии

Как отмечается в обосновании такой инициативы, Департамент энергорынка намерен вынести на рассмотрение Комиссии проект решения об отмене с мая текущего года граничных цен на рынке на сутки вперед и внутрисуточном рынке.

Объясняют это желанием минимизировать регуляторное влияние на рынок электроэнергии, обеспечения функционирования на конкурентных рыночных началах и либерализации рынка.

В НКРЭКУ отмечают, что в соответствии с данными оперативного мониторинга рынка электроэнергии фактическая стоимость на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке в подавляющем большинстве расчетных периодов с начала этого года не достигала уровня предельных цен.

"С целью минимизации регуляторного влияния на рынок электрической энергии, а также обеспечения его функционирования на конкурентных рыночных началах и для либерализации рынка электрической энергии, Департамент энергорынка выносит на рассмотрение Комиссии проект решения об отмене с 01 мая 2024 года граничных цен на рынке "в сутки вперед" и внутрисуточном рынке", — отмечают в обосновании.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) рассмотрит соответствующий вопрос 16 апреля.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что последние почти полгода в Украине падали тарифы на электроэнергию, что вызывало удивление. Все это время верхнего прайс-кепа цены почти не достигали. Теперь стало ясно, что готовились к "либерализации цен".

"Нас ждет рост тарифов на рынке электроэнергии... Вопрос есть в повестке дня на 16 апреля. Последние 5 месяцев в Украине падали тарифы на электроэнергию, и это некоторое время всех удивляло. Но вот стало понятно, для чего все это. Нас готовили к либерализации цен на электроэнергию", — сообщил он.

При этом действующие граничные цены на балансирующем рынке останутся без изменений, добавил Олег Попенко.

Источник: НКРЭКП



В частности, сейчас верхние граничные цены для рынка на сутки вперед и внутрисуточного рынка утверждены на таком уровне:

с 23:00 до 07:00 — 3 тыс. грн/МВт·ч;

с 07:00 до 08:00 — 5,6 тыс. грн/МВт·ч;

с 08:00 до 11:00 — 6,9 тыс. грн/МВт·ч;

с 11:00 до 17:00 — 5,6 тыс. грн/МВт·ч;

с 17:00 до 23:00 — 7,5 тыс. грн/МВт·час.

Минимальные — 10 грн/МВт·час.

В то же время, на балансирующем рынке максимальная граничная стоимость составляет 8,25 тыс. грн/МВт·ч с 7:00 до 23:00 и 4 тыс. грн/МВт·ч в другое время, минимальная — 0,01 грн за МВт- год.

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Напомним, клиентам ГК "Нафтогаз Украины" доступна возможность платить меньше за потребленный природный газ. Для этого необходимо выполнить несколько условий.

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