Тарифи на послуги ЖКГ можуть змінитися вже влітку — що подорожчає на третину

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.

Так вважає низка експертів у сфері енергетики, передає ICTV.

Читайте також:

Підвищення цін на воду

На думку фахівців, цього року влада може значно збільшити комунальний тариф на воду, адже на відміну від електроенергії, яка зросла минулого року, ціни на воду не переглядали вже цілих три роки.

За прогнозами експертів, першою підніметься ціна на водопостачання. Зокрема, в Асоціації водоканалів давно повідомляють про мільярдні збитки та наполягають на збільшенні тарифів.

Водоканали мають значну заборгованість перед постачальниками енергії через подорожчання електроенергії. Якщо влада підвищить тариф на електрику, то услід зросте ціна і на воду, адже на галузь чекає комунальний колапс.

Підвищення вартості водопостачання прописане у проєкті постанови "Про встановлення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення", представленому на порталі Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Як відомо, комісія ще торік планувала переглянути цінову політику: ухвалили рішення про подорожчання послуги, однак його скасували. Тому питання залежить від рішення уряду.

Водночас вже назвали міста, в яких передбачене зростання тарифів на воду. Це Київ, Черкаси, Бровари, Вінниця, Дніпро, Хмельницький, Нікополь та Рівне.

Чи зміняться тарифи на світло

За словами експертів, очікується, що вартість електричної енергії під час першого етапу підвищення може додати 30%. Тобто з 2,64 грн/кВт ціна підскочить до 3,5 грн/кВт.

Проте це не надто велике підвищення, адже реальна комерційна ціна, враховуючи розподіл електрики та інші витрати, сягає 6 грн/кВт.

У Міністерстві енергетики днями заявили, що на сьогодні остаточного рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію немає. Проте, оскільки РФ не припиняє руйнувати енергооб'єкти, питання про перегляд цін може підійматись.

Що буде з цінами на газ

Водночас, аналітики вважають, що тариф на природний газ, найімовірніше, залишать незмінним, адже він поки що захищений законом, який ухвалили ще в серпні 2022 року. Згідно з ним, запроваджено мораторій на зростання тарифів на:

теплопостачання;

гарячу воду;

розподіл газу.

Проте застерігають, що в довгостроковій перспективі подорожчання блакитного палива неминуче, адже фіксований тариф для населення нижчий за ринкову вартість.

"Підняття тарифів під час війни може спричинити певний соціальний вибух. Зазвичай тарифи на електроенергію намагаються підіймати влітку, тому 1 червня-1 липня — це орієнтовні дати, коли можуть піднятися тарифи на електроенергію, а можливо, і на інші комунальні послуги", — попередили експерти.

Зараз українці, які користується послугами Нафтогазу (це близько 98% побутових споживачів), платять 7,96 грн за кубометр. Більшість з 12 компаній продають газ нижче 8 грн, п’ять — вище. У травні цього року дія чинних річних тарифів завершується.

Поки що незрозуміло, чи будуть зміни у тарифах на газ надалі, однак в уряді і Нафтогазі вже не раз заявляли, що тариф рано чи пізно стане ринковим.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Мінінфраструктури запропонувало уряду продовжити на рік чинну вартість газу для теплопостачальних підприємств задля стримування зростання цін для побутових споживачів. Проте через катастрофічне зниження платежів та зростання боргів існує реальна загроза фінансового дефолту "Нафтогазу України".

Також ми писали, що в Україні за останній рік подорожчали житлово-комунальні послуги. Загалом з березня 2023-го до березня 2024 року додали у вартості 12,8%.