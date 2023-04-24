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Цены на электроэнергию: поставщики жалуются на долги и низкие тарифы

24 апреля 2023 09:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на электроэнергию — поставщики жалуются на долги и низкие тарифы
Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине кризис на рынке электроэнергии усугубляется, ведь задолженность перед компаниями по поставке электричества для населения растет. Они заявляют, что тарифы в стране необходимы рыночные.

Об этом рассказал директор "Николаевской электроснабжающей компании" Валентин Линченко, пишет Обозреватель.

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Долги и низкие тарифы

По словам чиновника, задолженность "Гарантированного покупателя" перед компанией составляет около 360 млн гривен.

"Раньше приходили "живые" деньги. "Гарантированный покупатель" нам перечислял компенсацию и мы этими средствами рассчитывались с оператором системы распределения и передачи. Сейчас деньги не поступают", объяснил руководитель компании.

Он подчеркнул, что помогло бы разрешить проблему долгового кризиса на рынке электроэнергии повышение тарифов до рыночного уровня.

"Тариф для населения довести до рыночного, но понимаем, что на время войны этого не будет. Второй вариант — рассмотреть возможность вернуть ПСО, которое было в самом начале, когда нам продавали электроэнергию по стоимости на уровне 10 коп./кВт час, а средств, что платили потребители, было достаточно для расчетов с оператором системы передачи и распределения", — подчеркнул чиновник.

Коллапс на рынке электроэнергии

Ранее поставщики универсальных услуг обратились к правительству, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, и СНБО с призывом не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса.

Соответствующее обращение подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электроэнергии населению.

Напомним, в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, рассказали, какие варианты повышения тарифов на электроэнергию рассматривают. В частности, по одному из базовых сценариев стоимость повысится максимум до 2,8 грн за кВт-ч.

Также мы писали, что в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" сообщили о том, что потребители могут передавать информацию о распределении и потреблении газа по упрощенной процедуре. Налажено полное взаимодействие колл-центров Нафтогаза и Газсети.

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