Тарифи на електроенергію — українцям розповіли, коли оприлюднять нові ціни

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) продовжують опрацьовувати варіанти підвищення тарифів на електроенергію. Вердикт планують озвучити наприкінці квітня або на початку травня поточного року.

Про це розповіла членкиня Нацкомісії Ольга Бабій під час телемарафону "Єдині новини".

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Що відомо про підвищення тарифів

Як зазначила Ольга Бабій, зараз достеменно невідомо, на скільки саме буде підвищено тариф на електрику. Однак, якщо зараз для промислових споживачів та бізнесу ціна кіловат-години становить шість гривень, то для населення вона не перевищуватиме цю позначку, а буде значно меншою.

Подорожчання відбудеться однозначно, адже енергетичні компанії потребують фінансів, необхідних для виробництва електроенергії в умовах руйнувань інфраструктури.

"Ключовий фактор, заради чого відбуваються ці процеси — наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей", — зазначила представниця Нацкомісії з тарифів.

На переконання членкині Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, загалом є три основні причини для негайного підвищення тарифів на електроенергію.

"Перша — вартість електричної енергії для побутових споживачів не змінювалась з 2017 року. Друга — за ці п’ять років відбулись інфляційні процеси. Третя — за період воєнного стану у нас зменшилось споживання електричної енергії і фактично зменшилось виробництво електроенергії "Енергоатомом", — додала вона.

Скільки зараз українці платять за електрику

В Україні тарифи для побутових споживачів залишаються на рівні, який у кілька разів нижчий від ринкових цін. Проте з урахуванням пошкоджень енергосистеми внаслідок російських атак, в уряді вирішили підвищити пільговий тариф для населення.

У березні цього року уряд заявив, що тарифи на електроенергію залишаться без змін до кінця квітня.

"Механізм ПСО діятиме до 30 квітня цього року. Таким чином ціна на електроенергію до кінця опалювального сезону залишиться незмінною", — зазначили в Кабінеті міністрів.

Тому зараз тариф на такому рівні:

1,44 гривні за кіловат-годин для споживачів до 250 кіловат-годин;

1,68 — понад 250 кіловат-годин на місяць.

Нагадаємо, раніше експерти дали поради громадянам України, як зменшити фінансове навантаження від майбутнього підвищення тарифів на електроенергію. Підготовкою рекомендують займатися вже зараз.

Також ми писали, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію, адже вони вважаються найнижчими серед країн Європи. Оскільки країна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, підвищення цін до ринкових у майбутньому — неминуче.