Тарифи на електрику в Україні — у Нацкомісії розповіли, на скільки підвищать ціни

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), розповіли, які варіанти підвищення тарифів на електроенергію розглядають. Зокрема, за одним із базових сценаріїв вартість підвищиться максимум до 2,8 грн за кВт-год.

Про це розповів голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський під час телемарафону "Єдині новини".

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Як можуть змінитися тарифи

Як зазначив посадовець, нижній тариф для населення мають намір залишити на чинному рівні 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год.

Водночас передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,8 грн за кВт-год.

"Розглядаються деякі варіанти. Один із базових — це орієнтовно 1,44 грн/кВт-год, а потім 2,4 грн/кВт-год або 2,8 грн/кВт-год. Це така ситуація. У ній головне забезпечити дієву програму захисту незахищених верств населення", — пояснив посадовець.

Голова Нацкомісії не уточнив орієнтовний час запровадження нових тарифів, проте додав, що ринковий тариф на електроенергію зараз становить приблизно 6,2 грн за кВт-год, та про підвищення тарифів для населення до такого рівня поки що не йдеться.

Раніше членкиня НКРЕКП Ольга Бабій заявляла, що вердикт планують озвучити наприкінці квітня або на початку травня поточного року. За її словами, подорожчання відбудеться однозначно, адже енергетичні компанії потребують фінансів, необхідних для виробництва електроенергії в умовах руйнувань інфраструктури.

"Ключовий фактор, заради чого відбуваються ці процеси — наявність грошей для того, щоб електроенергія могла вироблятися. Вона не виробляється з повітря. Це паливо, це заробітна плата людей", — зазначила представниця Нацкомісії з тарифів.

Загалом є три основні причини для негайного підвищення тарифів на електроенергію.

"Перша — вартість електричної енергії для побутових споживачів не змінювалась з 2017 року. Друга — за ці п’ять років відбулись інфляційні процеси. Третя — за період воєнного стану у нас зменшилось споживання електричної енергії і фактично зменшилось виробництво електроенергії "Енергоатомом", — додала вона.

Зараз в Україні діє тариф 1,44 грн/кВт-год при споживанні до 250 кВт-год за місяць, а більше цього обсягу — 1,68 грн/кВт-год.

Дія чинних тарифів добігає кінця 1 травня 2023 року.

Нагадаємо, раніше заступник голови парламентського комітету з питань ЖКП Олексій Кучеренко розповів, що споживачів можуть поділити на дві категорії, а саме подорожчання не стане "смертельним". Більшість українців споживають за місяць близько 150 кВт-год, тобто якщо тариф підвищать на одну грн за кВт-годину, то ймовірний орієнтовний тариф на світло для після подорожчання підвищиться на 150 грн більше.

Також ми писали, що в Україні можуть підвищити тарифи на електроенергію, адже вони вважаються найнижчими серед країн Європи. Оскільки країна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, підвищення цін до ринкових у майбутньому — неминуче.