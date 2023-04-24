Ціни на електроенергію: постачальники скаржаться на борги та низькі тарифи
В Україні криза на ринку електроенергії поглиблюється, адже заборгованість перед компаніями з постачання електрики для населення зростає. Вони заявляють, що тарифи в країні необхідні ринкові.
Про це розповів директор "Миколаївської електропостачальної компанії" Валентин Лінченко, пише Обозреватель.
Борги та низькі тарифи
За словами посадовця, заборгованість "Гарантованого покупця" перед компанією становить близько 360 млн гривень.
"Раніше приходили "живі" гроші. "Гарантований покупець" нам перераховував компенсацію і ми цими коштами розраховувались з оператором системи розподілу і передачі. Зараз гроші не надходять", — пояснив керівник компанії.
Він наголосив, що допомогло б розв'язати проблему боргової кризи на ринку електроенергії підвищення тарифів до ринкового рівня.
"Тариф для населення довести до ринкового, але розуміємо, що на час війни цього не буде. Другий варіант — розглянути можливість повернути ПСО, яке було на самому початку, коли нам продавали електроенергію за вартістю на рівні 10 коп./кВт год, а коштів, що сплачували споживачі, було достатньо для розрахунків з оператором системи передачі та розподілу", — наголосив посадовець.
Колапс на ринку електроенергії
Раніше постачальники універсальних послуг звернулися до уряду, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, та РНБО із закликом не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи.
Відповідне звернення підписали 18 постачальників, які просять вжити заходів для повних і своєчасних розрахунків за послуги забезпечення доступності електроенергії населенню.
Нагадаємо, в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, розповіли, які варіанти підвищення тарифів на електроенергію розглядають. Зокрема, за одним із базових сценаріїв вартість підвищиться максимум до 2,8 грн за кВт-год.
Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили про те, що споживачі можуть передавати інформацію про розподіл та споживання газу за спрощеною процедурою. Налагоджено повну взаємодію кол-центрів Нафтогазу та Газмережі.