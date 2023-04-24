Ціни на електроенергію — постачальники скаржаться на борги та низькі тарифи

Комунальні квитанції в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні криза на ринку електроенергії поглиблюється, адже заборгованість перед компаніями з постачання електрики для населення зростає. Вони заявляють, що тарифи в країні необхідні ринкові.

Про це розповів директор "Миколаївської електропостачальної компанії" Валентин Лінченко, пише Обозреватель.

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За словами посадовця, заборгованість "Гарантованого покупця" перед компанією становить близько 360 млн гривень.

"Раніше приходили "живі" гроші. "Гарантований покупець" нам перераховував компенсацію і ми цими коштами розраховувались з оператором системи розподілу і передачі. Зараз гроші не надходять", — пояснив керівник компанії.

Він наголосив, що допомогло б розв'язати проблему боргової кризи на ринку електроенергії підвищення тарифів до ринкового рівня.

"Тариф для населення довести до ринкового, але розуміємо, що на час війни цього не буде. Другий варіант — розглянути можливість повернути ПСО, яке було на самому початку, коли нам продавали електроенергію за вартістю на рівні 10 коп./кВт год, а коштів, що сплачували споживачі, було достатньо для розрахунків з оператором системи передачі та розподілу", — наголосив посадовець.

Колапс на ринку електроенергії

Раніше постачальники універсальних послуг звернулися до уряду, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, та РНБО із закликом не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи.

Відповідне звернення підписали 18 постачальників, які просять вжити заходів для повних і своєчасних розрахунків за послуги забезпечення доступності електроенергії населенню.

Нагадаємо, в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики, розповіли, які варіанти підвищення тарифів на електроенергію розглядають. Зокрема, за одним із базових сценаріїв вартість підвищиться максимум до 2,8 грн за кВт-год.

Також ми писали, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" повідомили про те, що споживачі можуть передавати інформацію про розподіл та споживання газу за спрощеною процедурою. Налагоджено повну взаємодію кол-центрів Нафтогазу та Газмережі.