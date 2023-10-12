Газ в Европе дорожает из-за войны в Израиле — что ждет рынок

Рабочий газовой сферы. Фото: Unplush

События на Ближнем Востоке с нападением радикальной палестинской исламистской военизированной группировки ХАМАС на Израиль повлияли на цены на газ в Европе. Из-за массированной атаки добыча газа на месторождении Тамар в восточном Средиземноморье, которой управляет американская компания Chevron, была остановлена.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

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По словам главы энергокомитета ВРУ, цены на газ за неделю выросли почти на 50% и достигли отметки в 540 долларов за тысячу метров кубических или 50 долларов за МВт-час.

Герус отметил, что из-за массированной атаки ХАМАСа на Израиль добыча газа на месторождении Тамар была остановлена. Это газовое месторождение принадлежит американской компании Chevron. Израильское министерство энергетики поручило Chevron закрыть месторождение.

В первой половине этого года месторождение добыло 4,91 млрд кубометров, а в прошлом году на него приходилось 10,2 млрд кубометров из общей добычи ресурса в Израиле, которая составила 21,9 млрд куб. м.

Источник: Минфин

Согласно данным Engie EnergyScan, Израиль экспортировал 9,2 млрд куб. м газа в Иорданию и Египет. Часть египетских поставок шла в страны Европы, что отчасти обеспечивало замещение российского газа.

Компания Chevron планировала расширение производства в Израиле и поставку топлива на соседние рынки или переработку его в СПГ для стран Европы.

Кроме того, на цену повлияли ожидания продолжения стачек на двух предприятиях СПГ компании Chevron в Австралии. Там Chevron и профсоюзы, представляющие работников двух заводов СПГ, договорились о проведении соответствующих переговоров.

"Дополнительным фактором является сезонность, постепенно приходит похолодание, и потребление энергоресурсов растет. Резкий рост цены газа повлек за собой и удорожание электроэнергии на спотовых рынках, на "рынке на сутки вперед" цена электроэнергии увеличилась на 20%-30%", — добавил Андрей Герус.

Сейчас цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) несколько опустились:

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, еще летом страны Европейского Союза (ЕС) досрочно закончили подготовку к осенне-зимнему периоду. В ряде государств накопленные запасы "голубого топлива" в подземных хранилищах достигли максимального уровня.

Также мы писали, что мировые цены на нефть выросли на фоне событий в Израиле. По словам экспертов, ценовые изменения на "черное золото" отразятся на рынке горючего.