Газ у Європі дорожчає через війну в Ізраїлі — що чекає на ринок

Робітник газової сфери. Фото: Unplush

Події на Близькому Сході із нападом радикального палестинського ісламістського воєнізованого угруповання ХАМАС на Ізраїль вплинули на ціни газ у Європі. Через масовану атаку видобуток газу на родовищі Тамар у східному Середземномор'ї, яким керує американська компанія Chevron, було зупинено.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

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За словами голови енергокомітету ВРУ, ціни на газ за тиждень зросли майже на 50% і сягнули позначки у 540 доларів за одну тисячу метрів кубічних або 50 доларів за МВт-год.

Герус зазначив, що через масовану атаку ХАМАСу на Ізраїль, видобуток газу на родовищі Тамар було зупинено. Це газове родовище належить американській компанії Chevron. Ізраїльське міністерство енергетики доручило Chevron закрити родовище.

У першій половині цього року родовище видобуло 4,91 млрд кубометрів, а торік на нього припадало 10,2 млрд кубометрів із загального видобутку ресурсу в Ізраїлі, який становив 21,9 млрд куб. м.

Джерело: Мінфін

Відповідно до даних Engie EnergyScan, Ізраїль експортував 9,2 млрд куб. м. газу до Йорданії та Єгипту. Частина єгипетських поставок йшла у країни Європи, що частково забезпечувало заміщення російського газу.

Компанія Chevron планувала розширення виробництва в Ізраїлі та постачання палива на сусідні ринки або переробки його в СПГ для країн Європи.

Окрім того, на ціну вплинули очікування продовження страйків на двох підприємствах СПГ компанії Chevron в Австралії. Там Chevron і профспілки, що представляють працівників двох заводів СПГ, домовилися про проведення відповідних переговорів.

"Додатковим фактором є сезонність, поступово приходить похолодання, і споживання енергоресурсів зростає. Різке зростання ціни газу потягнуло за собою і здорожчання електроенергії на спотових ринках, на "ринку на добу наперед" ціна електроенергії збільшилася на 20%-30%", — додав Андрій Герус.

Зараз ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) дещо опустились:

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ще влітку країни Європейського Союзу (ЄС) достроково закінчили підготовку до осінньо-зимового періоду. У низці держав накопичені запаси "блакитного палива" у підземних сховищах досягнули максимального рівня.

Також ми писали, що світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі подій в Ізраїлі. За словами експертів, цінові зміни на "чорне золото" позначаться на ринку пального.