Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на газ у Європі за тиждень зросли на 50% через війну в Ізраїлі arrow

Ціни на газ у Європі за тиждень зросли на 50% через війну в Ізраїлі

12 жовтня 2023 08:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Газ у Європі дорожчає через війну в Ізраїлі — що чекає на ринок
Робітник газової сфери. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Події на Близькому Сході із нападом радикального палестинського ісламістського воєнізованого угруповання ХАМАС на Ізраїль вплинули на ціни газ у Європі. Через масовану атаку видобуток газу на родовищі Тамар у східному Середземномор'ї, яким керує американська компанія Chevron, було зупинено.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Читайте також:

Війна в Ізраїлі вдарила по цінах на газ у ЄС

За словами голови енергокомітету ВРУ, ціни на газ за тиждень зросли майже на 50% і сягнули позначки у 540 доларів за одну тисячу метрів кубічних або 50 доларів за МВт-год.

Герус зазначив, що через масовану атаку ХАМАСу на Ізраїль, видобуток газу на родовищі Тамар було зупинено. Це газове родовище належить американській компанії Chevron. Ізраїльське міністерство енергетики доручило Chevron закрити родовище.

У першій половині цього року родовище видобуло 4,91 млрд кубометрів, а торік на нього припадало 10,2 млрд кубометрів із загального видобутку ресурсу в Ізраїлі, який становив 21,9 млрд куб. м.

 

ціни на газ
Джерело: Мінфін

Відповідно до даних Engie EnergyScan, Ізраїль експортував 9,2 млрд куб. м. газу до Йорданії та Єгипту. Частина єгипетських поставок йшла у країни Європи, що частково забезпечувало заміщення російського газу.

Компанія Chevron планувала розширення виробництва в Ізраїлі та постачання палива на сусідні ринки або переробки його в СПГ для країн Європи.

Окрім того, на ціну вплинули очікування продовження страйків на двох підприємствах СПГ компанії Chevron в Австралії. Там Chevron і профспілки, що представляють працівників двох заводів СПГ, домовилися про проведення відповідних переговорів.

"Додатковим фактором є сезонність, поступово приходить похолодання, і споживання енергоресурсів зростає. Різке зростання ціни газу потягнуло за собою і здорожчання електроенергії на спотових ринках, на "ринку на добу наперед" ціна електроенергії збільшилася на 20%-30%", — додав Андрій Герус.

Зараз ціни на газ на газовому хабі TTF (Нідерланди) дещо опустились:

 

ціни на газ
Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ще влітку країни Європейського Союзу (ЄС) достроково закінчили підготовку до осінньо-зимового періоду. У низці держав накопичені запаси "блакитного палива" у підземних сховищах досягнули максимального рівня.

Також ми писали, що світові ціни на нафту суттєво зросли на тлі подій в Ізраїлі. За словами експертів, цінові зміни на "чорне золото" позначаться на ринку пального.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

None

Неспокійні гроші. Скільки заробляє міністр енергетики Герман Галущенко під час війни

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз