Цены на гречку — эксперты обновили прогноз на 2023 год

Продажа гречки на развес на рынке. Фото: УНИАН

В Украине в этом году колебания цен на гречку будут незначительными. В частности, стоимость будет зависеть от спроса на рынке и курса валюты.

Об этом эксперты Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП), пишет Delo.ua.

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В УСПП прогнозируют, что в целом значительных изменений на рынке в текущем году в ценах не будет.

"В частности, если инфляция или курс доллара в Украине не совершит внезапного скачка, то значительных изменений в ценах не будет. Именно фискальная и монетарная политика будут влиять на колебания цен на продукты в целом и гречку в частности", — отмечают специалисты.

При этом уменьшение стоимости гречки возможно до 10-15%, но все будет зависеть от спроса на рынке и наличия оборотных средств у аграриев, а также стабильной налоговой, монетарной политики.

Какая сейчас ситуация

По информации сайта Минфин, средняя цена на гречку продолжает снижаться за последние месяцы. Так, если в начале года средняя стоимость составила 69,40 грн/кг, то в апреле килограмм этой крупы в среднем стоит 57,01 грн.

Тенденция к удешевлению гречки наблюдается восьмой месяц подряд. В последний раз рост цены фиксировали в августе-2022 — с 91,7 до 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

Как рассказывают эксперты, цена на гречку постепенно снижалась, поскольку по результатам в прошлом году были сформированы определенные ее резервы.

"Аграрии увеличили посевные площади под эту культуру, соответственно, в этом году мы ожидаем, что размер этих площадей останется неизменным или несколько больше (прогнозировано на +5%, в общей сложности 120 тысяч га)", — добавили аналитики.

Для сравнения: по данным Минагрополитики, в прошлом году аграриям удалось собрать 156 тысяч тонн гречихи из 115 тысяч га. В этом году увеличение площадей может быть за счет того, что в трех областях Украины уже завершилось приоритетное гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель, где преимущественно сеют гречку.

Напомним, в 2023 году рост потребительских цен в Украине замедлится до 18,7%. Инфляция будет снижаться и в последующие годы. А экономика будет полноценно восстанавливаться, прежде всего, благодаря ожидаемому уменьшению рисков безопасности. Таков прогноз Национального банка на текущий год.

Ранее в НБУ объяснили, что в 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году.