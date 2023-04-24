Ціни на гречку — експерти оновили прогноз на 2023 рік

Продаж гречки на вагу на ринку. Фото: УНІАН

В Україні цього року коливання цін на гречку буде незначним. Зокрема, вартість залежатиме від попиту на ринку та курсу валюти.

Про це експерти "Українського союзу промисловців і підприємців" (УСПП), пише Delo.ua.

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В УСПП прогнозують, що загалом значних змін на ринку поточного року у цінах не буде.

"Зокрема, якщо інфляція чи курс долара в Україні не здійснить раптового стрибку, то значних змін у цінах не буде. Саме фіскальна та монетарна політика впливатимуть на коливання цін на продукти загалом і гречку зокрема", — зазначають фахівці.

При цьому зменшення вартості гречки можливе до 10-15%, але все залежатиме від попиту на ринку та наявності обігових коштів у аграріїв, а також стабільної податкової, монетарної політики.

Яка зараз ситуація

За інформацією сайту Мінфін, середня ціна на гречку продовжує знижуватися протягом останніх місяців. Так, якщо на початку року середня вартість становила 69,40 грн/кг, то у квітні кілограм цієї крупи коштує в середньому 57,01 грн.

Тенденція до подешевшання гречки спостерігається восьмий місяць поспіль. Останній раз зростання ціни фіксували у серпні-2022 — з 91,7 до 92,73 грн/кг (+1,03 грн).

Як розповідать експерти, ціна на гречку поступово знижувалася, оскільки за результатами минулого року були сформовані певні її резерви.

"Аграрії збільшили посівні площі під цю культуру, відповідно, цьогоріч ми очікуємо, що розмір цих площ залишиться незмінним або ж дещо більшим (прогнозовано на +5%, загалом 120 тисяч га)", — додали аналітики.

Для порівняння: за даними Мінагрополітики, у минулому році аграріям вдалося зібрати 156 тисяч тонн гречки із 115 тисяч га. Цьогоріч збільшення площ може бути за рахунок того, що у трьох областях України вже завершилося пріоритетне гуманітарне розмінування сільськогосподарських земель, де переважно сіють гречку.

Нагадаємо, у 2023 році ріст споживчих цін в Україні сповільниться до 18,7%. Інфляція знижуватиметься і в наступні роки. А економіка повноцінно відновлюватиметься насамперед завдяки очікуваному зменшенню безпекових ризиків. Такий прогноз Національного банку на поточний рік.

Раніше в НБУ пояснили, що 2023 році інфляційний тиск зберігатиметься, але рівень очікується значно менший, ніж було торік. Продукти харчування все ж продовжать дорожчати і в 2024 році.