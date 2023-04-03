Цены на гречку в Украине удивят - прогноз Минагро на 2023 год

В 2023 году ожидается продолжение этой тенденции

В Украине в начале войны гречка стала абсолютным рекордсменом по удорожанию, однако в дальнейшем цена постепенно снижалась. В 2023 году ожидается продолжение этой тенденции.

Так считают в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте также:

Как изменится цена

По словам первого замминистра агрополитики Тараса Высоцкого, в этом году ожидается улучшение ценовой ситуации с популярной крупой.

Высоцкий заметил, что цены на гречку некоторое время будут подобны уровню, сформированному сейчас, а с июня возможно снижение.

"Что касается стоимости любимой многими украинцами крупы, то она будет находиться в сформировавшемся сегодня ценовом коридоре, но возможно и удешевление. Все будет зависеть от посевных площадей и урожая", — подчеркнул он в эфире телемарафона "Єдині новини".

Согласно предварительным прогнозам, ожидается практически аналогичная по сравнению с 2022 годом площадь посева гречихи.

"Это означает, что снова будет выращено гречки более чем достаточно для внутреннего потребления. Не будет потребности импорта, и как результат — не будет оснований для роста цены", — добавил чиновник.

Ценовая динамика с 2022-го

Дешевеет гречка несколько месяцев подряд. Последний раз цены на нее выросли еще в августе-2022 — с 91,7 грн/кг до 92,73 грн/кг (+1,03 грн). Дальше стоимость только снижалась:

сентябрь — до 87,94 грн (минус 4,79 грн);

октябрь — до 80,78 грн (минус 7,16 грн);

ноябрь — до 76,99 грн (минус 3,79 грн);

декабрь — до 73,85 грн (минус 3,14 грн);

январь-2023 — до 69,4 грн (минус 4,45 грн);

февраль — до 66,16 (минус 3,23 грн).

По данным Государственной службы статистики Украины, в феврале 2023 года гречневая крупа подешевела на 4,6%, до 65,7 гривны за килограмм.

Примечательно, что за март крупа снизилась в стоимости еще больше — почти на 6 грн от среднемесячной цены февраля, до около 64 гривен, по данным портала Мinfin.

По состоянию на 3 апреля гречневая крупа в среднем стоит в популярных магазинах 53,57 гривны.

Напомним, в украинских магазинах перед Пасхой, которую православные христиане будут отмечать 16 апреля, могут вырасти цены на наиболее популярные продукты праздничного стола. В частности, яйца могут подорожать на 5-7%.

Ранее в НБУ объяснили, когда потребительская инфляция в стране начнет сбавлять обороты. В 2023 году инфляционное давление будет сохраняться, но уровень ожидается значительно меньше, чем в прошлом году. Продукты питания все-таки продолжат дорожать и в 2024 году. В то же время рост цен будет происходить более медленными темпами, чем в прошлом году.