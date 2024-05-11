Цены на зерновые в Украине по состоянию на 11 мая 2024 года

Сбор урожая. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Цены на ячмень в Украине резко подскочили за последнюю неделю. Рост почти на 300 гривен эксперты связывают с войной в стране, а также блокадой польских границ, что ограничило доступ зерна на внешние рынки.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит ячмень на 11 мая 2024 года.

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По состоянию на 11 мая средняя цена на ячмень в Украине составляет 5 354 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на ячмень в Украине на 11 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

За последнюю неделю средняя цена на ячмень выросла почти на 300 гривен. Так, с субботы, 4 мая, до вторника, 7 мая, тонна ячменя стоила 5 075 грн. В среду, 8 мая, цена на ячмень выросла до 5 100 грн за тонну, а в четверг, 9 мая, ячмень стоил уже 5 229 грн за тонну. В пятницу стоимость ячменя достигла своего недельного максимума и составила уже 5 354 грн за тонну. Такая цена на ячмень держится и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

Как война с РФ повлияла на экспорт зерновых

По словам экономиста Андрея Новака, украинский аграрный сектор понес серьезные убытки из-за вторжения России. Эти потери включают в себя обстрелы сельскохозяйственных угодий, прямые убытки в активах, блокирование портов, повреждение портовой инфраструктуры и кражи зерна со стороны российских военных.

"За последние дни у нас резко возросло количество обстрелов инфраструктурных объектов на юге Украины. Это происходит, потому что россияне не могут уничтожить украинский морской коридор из-за того, что он проходит по территориальным водам Румынии и Болгарии, и пытаются бить по портовой инфраструктуре, чтобы заблокировать экспорт", — отметил он.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на сою и пшеницу. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна кукурузы и подсолнечника.

Также мы писали, что в мае наблюдается убыль количества выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы. Их среднее количество ежедневно составляет 1260, за неделю этот показатель упал на 1,25%.