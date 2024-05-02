Ціни на зернові в Україні станом на 1 травня 2024 року — скільки коштує соя

Збирання врожаю сої. Фото: Pixabay

Ціни на сою в Україні підвищились у зв'язку зі збільшенням попиту на цей продукт на світовому ринку. Крім того, збільшення виробничих витрат і витрат на доставку сої також вплинуло на підняття цін.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 2 травня 2024 року.

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Станом на 2 травня середня ціна на сою в Україні становить 17 637 грн за тонну разом з ПДВ.

Середня ціна на сою в Україні станом на 2 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на сою упродовж останнього тижня помітно зросли. Так, у четвер, 25 квітня, та п'ятницю, 26 квітня, тонна сої коштувала 17 651 грн. У суботу, 27 квітня, вартість сої зросла до 17 658 грн за тонну, така ціна протрималася до понеділка, 29 квітня. У вівторок, 30 квітня тонна сої коштувала вже 17 620 грн. У середу, 1 травня тонна сої коштувала 17 637 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Що впливає на ціни на сою в Україні

Вартість сої та інших зернових культур в Україні переважно залежить від війни з Росією. Це пов’язано із знищенням сільськогосподарських угідь та руйнуванням логістичних ланцюжків, що веде до скорочення кількості сої, доступної для продажу. Ціни на сою також піддаються впливу різних факторів, таких як погодні умови та вартість інших олійних культур.

Також істотний вплив мають світові ціни на сою, оскільки Україна активно торгує на світовому ринку сої. Зростання цін на світовому ринку може спонукати до збільшення експорту з України, що, у свою чергу, впливає на внутрішні ціни.

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