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Ціни на ячмінь в Україні стрімко зростають — скільки коштує зерно у травні

11 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 11 травня 2024 року
Збір врожаю. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на ячмінь в Україні різко підскочили за останній тиждень. Зростання майже на 300 гривень експерти пов'язують з війною в країні, а також блокуванням польських кордонів, що обмежило доступ до зерна на зовнішні ринки.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує ячмінь станом на 11 травня 2024 року.

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Станом на 11 травня середня ціна на ячмінь в Україні становить 5 354 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на ячмінь в Україні станом на 11 травня 2​024 року. Фото: tripoli.land

За останній тиждень середня ціна на ячмінь зросла на майже 300 гривень. Так, з суботи, 4 травня, до вівторка, 7 травня, тонна ячменю коштувала 5 075 грн. У середу, 8 травня, ціна на ячмінь зросла до 5 100 грн за тонну, а у четвер, 9 травня, ячмінь коштував вже 5 229 грн за тонну. У п'ятницю, вартість ячменю сягнула свого тижневого максимуму та становила вже 5 354 грн за тонну. Така ціна на ячмінь тримається й сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на ячмінь в Україні. Фото: tripoli.land

Як війна з РФ вплинула на експорт зернових

За словами економіста Андрія Новака, український аграрний сектор зазнав серйозних збитків через вторгнення Росії. Ці втрати включають обстріли сільськогосподарських угідь, прямі збитки в активах, блокування портів, пошкодження портової інфраструктури та крадіжки зерна з боку російських військових.

"За останні дні у нас різко зросла кількість обстрілів інфраструктурних об'єктів на півдні України. Це відбувається, тому що росіяни не можуть знищити український морський коридор, через те що він проходить по територіальних водах Румунії та Болгарії, та намагаються бити по портовій інфраструктурі, щоб заблокувати експорт", — зазначив він.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на сою та пшеницю. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та соняшнику.

Також ми писали, що у травні спостерігається спад кількості вивантаження вагонів із зерном у портах Великої Одеси. Їхня середня кількість щоденно становить 1 260, за тиждень цей показник впав на 1,25%.

сільське господарство
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ячмінь

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