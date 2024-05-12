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Цены на яйца в Украине сильно снизились — сколько стоит десяток в мае

12 мая 2024 13:42
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Ирина Шпак
редактор
Яйца в Украине сильно подешевели — какие продукты подорожали в апреле
Цены на яйца на Привозе в Одессе 3 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

За период с апреля 2023 по апрель 2024 года в Украине наблюдалось снижение цен на продукты на 0,8%. Цены на яйца упали наиболее значительно, на 41,9%. К примеру, фасованные яйца 11 мая продавались в среднем за 38 гривен за десяток, что на 10 гривен ниже, чем в апреле.

Об этом говорится на портале Государственной службы статистики Украины.

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Какие продукты подешевели в апреле

На потребительском рынке в апреле по сравнению с мартом текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Яйца в прошлом месяце упали в цене на 19,2%. Также снизились цены на сахар, сало, продукты переработки зерновых, овощи и молоко.

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Как изменились цены на продукты? Источник: Госстат

Какие товары подорожали в апреле

За указанный период в Украине произошли следующие изменения в ценах на отдельные продукты и услуги:

  • Говядина, масло, рыба и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, подсолнечное масло, кисломолочные продукты, фрукты подорожали на 1,2-0,6%.
  • Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, в особенности это связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.
  • Одежда и обувь подорожали на 0,9%, цена на обувь выросла на 1,3%, одежда на 0,5%.
  • Цены в сфере здравоохранения выросли на 1,4%, в основном из-за повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,9%.
  • Цены на транспорт выросли на 2,1% в результате увеличения стоимости горючего и смазочных масел на 3,7%.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на клубнику в Украине сейчас почти втрое ниже, чем в аналогичный период 2023 года. Сейчас эта ягода стоит до 80 гривен за килограмм.

Мы также писали, что в мае 2024 на полках украинских магазинов существенно подорожали популярные продукты. Значительно выросли цены на мясо и некоторые овощи из борщового набора.

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