Ціни на деякі продукти зросли у травні — причини подорожчання

Овочевий відділ супермаркету. Фото: frankivchany.if.ua

У травні 2024 року на полицях українських магазинів суттєво подорожчали популярні продукти. Значно зросли ціни на м'ясо та деякі овочі з "борщового набору".

Про це свідчить інформація порталу моніторингу Minfin та Est-fruit.

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Вартість м'яса у травні

Зокрема, аналітики помітили суттєве зростання продукції свинини. Ціни на лопатку змінились так — у квітні становила 161,75 грн/кг, а зараз — 172,65 грн/кг. Найдешевше такий вид м'яса коштує в мережі "Ашан" — 165,90 грн/кг.

Зросла ціна також на свинячий ошийок. У квітні коштував 236,63 грн, у травні — 247,20 грн. Ціни більш доступні у мережі "Метро" та "Ашан" — 229,90 грн.

Змінилась вартість у бік підвищення шашличного м'яса. У квітні коштувало 194,05 грн/кг, у травні — 196,75 грн/кг. Найбільш помірні ціни у мережі "Ашан" — 159,90 грн.

Ціна моркви у травні

Як зазначають експерти, за місяць подорожчала морква. У квітні цей овоч коштував у середньому 11,28 грн/кг, а в травні — 17,90 грн. Найбільш доступна морква у супермаркетах мережі Ашан — 9,80 грн/кг.

Аналітики пояснили, що морква почала зростати через скорочення запасів цього овоча в українських господарствах. Тоді як попит з боку споживачів доволі високий. Через це фермери підвищують гуртові ціни. Зараз продають за 9-15 грн/кг, що на 26% дорожче проти минулого тижня. Примітно те, що рік тому морква коштувала у 3,4 раза дорожче.

Вартість цибулі у травні

Підвищилась суттєво у вартості у травні також цибуля. У квітні середня ціна становила 15,62 грн/кг, у травні — 27,12 грн/кг. Найдоступніша цибуля у мережі Ашан — 20,90 грн/кг.

За даними EastFruit, ціна підскочила через аналогічну ситуацію, як і з морквою, вичерпуються запаси минулого врожаю та знижується якість, а попит високий.

За тиждень цибуля додала у вартості у фермерів у середньому 19%. Гуртова вартість становить 14-22 грн/кг. Незважаючи на подорожчання, у 2024 році цибуля коштує на 58% дешевше, ніж було у 2023 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у магазинах та на ринках очікуються сезонні цінові зміни низки категорій продуктів. Йдеться про фрукти та овочі.

Також ми повідомляли, що через серйозні економічні труднощі, викликані російським вторгненням, в Україні безперервно зростає вартість харчових продуктів. Зокрема, подорожчали фрукти.