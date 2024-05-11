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Ціни на полуницю значно знизились — скільки коштує ягода у травні

11 травня 2024 13:26
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Ірина Шпак
редактор
Полуниця у травні суттєво здешевшала — скільки коштує ягода в Україні
Полуниця на базарі. Фото: УНІАН
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Ірина Шпак
редактор

Ціни на полуницю в Україні зараз майже утричі нижчі, ніж у аналогічний період 2023 року. Зараз ця ягода коштує до 80 гривень за кілограм.

Про це повідомила керівниця відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович у коментарі 24 Каналу.

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Ціни на полуницю у травні 2024 року

"Ціна на полуницю сьогодні на гуртовому ринку "Шувар" від 35 до 80 гривень за кілограм", — сказала Попович.

За її словами, у 2023 році ціна на полуницю в магазинах становила 150-180 гривень за кілограм, а в оптових закладах — близько 120 гривень. Однак взимку ціни зросли до 250-400 гривень за кілограм через імпортні поставки. 

Поява українських ягід на ринку призвело до зменшення імпорту або його повного припинення. Попович стверджує, що полуниця, яка зараз продається в країні, є чисто українською, що пов'язано з теплою погодою на Закарпатті. Крім того, ціна на ягоду може знизитися ще більше протягом наступних двох тижнів через відсутність дефіциту полуниці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у магазинах та на ринках очікуються сезонні цінові зміни низки категорій продуктів. Йдеться про фрукти та овочі.

Ми також писали, що у травні 2024 року на полицях українських магазинів суттєво подорожчали популярні продукти. Значно зросли ціни на м'ясо та деякі овочі з "борщового набору".

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