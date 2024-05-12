Яйця в Україні сильно здешевшали — які продукти здорожчали у квітні

Ціни на яйца на Привозі в Одесі третього травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

За період з квітня 2023 року по квітень 2024 року в Україні спостерігалося зниження цін на продукти на 0,8%. Ціни на яйця впали найбільш значно, на 41,9%. Наприклад, фасовані яйця 11 травня продавались в середньому за 38 гривень за десяток, що на 10 гривень нижче, ніж у квітні.

Про це йдеться на порталі Державної служби статистики України.

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Які продукти подешевшали у квітні

На споживчому ринку у квітні порівняно з березнем поточного року ціни на харчові продукти та безалкогольні напої знизилися на 0,3%. Яйця минулого місяця упали в ціні на 19,2%. Також знизилися ціни на цукор, сало, продукти переробки зернових, овочі і молоко.

Як змінились ціни на продукти. Джерело: Держстат

Які товари здорожчали у квітні

За вказаний період в Україні відбулися такі зміни у цінах на окремі продукти та послуги:

Яловичина, масло, риба та продукти з риби, безалкогольні напої, хліб, соняшникова олія, кисломолочні продукти, фрукти подорожчали на 1,2-0,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, особливо це пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,3%.

Одяг та взуття подорожчали на 0,9%, взуття зросло на 1,3%, одяг на 0,5%.

Ціни у сфері охорони здоров'я зросли на 1,4%, переважно через підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 1,9%.

Ціни на транспорт зросли на 2,1% внаслідок збільшення вартості пального та мастил на 3,7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на полуницю в Україні зараз майже утричі нижчі, ніж у аналогічний період 2023 року. Зараз ця ягода коштує до 80 гривень за кілограм.

Ми також писали, що у травні 2024 року на полицях українських магазинів суттєво подорожчали популярні продукти. Значно зросли ціни на м'ясо та деякі овочі з "борщового набору".