Стоимость кофе безумно выросла — какие цены на робусту в 2024 году

Продажа кофейных зерен. Фото: УНІАН

Цены на кофе сорта робуста достигли исторического максимума из-за дефицита на рынке. По данным аналитиков, оптовые цены в апреле 2024 года выросли на 16,8%, что является самым высоким показателем за последние 45 лет.

Об этом идет речь в отчете Международной организации кофе (ICO).

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Как выросли цены на кофе

Стоимость робусты достигла 1,93 доллара за фунт (0,45 кг). В отчете организации отмечается, что крупнейший производитель данного сорта, Вьетнам, продолжает испытывать трудности после неурожая в прошлом и текущем сезонах.

Цена на робусту выросла на 16,8% в апреле 2024 года. Источник: icocoffee.org

В ICO также отметили, что цены на другие сорта кофе выросли на 14,8-17,8%.

Из-за засухи во Вьетнаме местные цены на кофе поднялись до исторического максимума, поскольку фермеры и посредники удерживают запасы, чтобы не упустить лучшие предложения после слабого урожая в 2023-24 годах.

"Мы не можем сказать, когда цены достигнут пика", — заявил заместитель директора крупного вьетнамского экспортера Vinh Hiep Co Тран Тхи Лан Ань.

Важно отметить, что на Вьетнам приходится около трети мировых поставок зерен робусты, обычно используемых для растворимых напитков и кофе эспрессо.

Что еще стоит знать

Напомним, цены на кофе начали расти с начала 2024 года. Цена на пике в январе составляла 3,17 тыс. долларов за тонну.

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