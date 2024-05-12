Вартість кави шалено зросла — які ціни на робусту у 2024 році

Продаж зерен кави. Фото: УНІАН

Ціни на каву сорту робуста досягли історичного максимуму через дефіцит на ринку. За даними аналітиків, оптові ціни у квітні 2024 року зросли на 16,8%, що є найвищим показником за останні 45 років.

Про це йдеться у звіті Міжнародної організації кави (ICO).

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Як зросли ціни на каву

Вартість робусти сягнула 1,93 долара за фунт (0,45 кг). У звіті організації зазначається, що найбільший виробник даного сорту, В'єтнам, продовжує відчувати труднощі після неврожаю у минулому та поточному сезонах.

Ціна на робусту зросла на 16,8% у квітні 2024 року. Джерело: icocoffee.org

У ICO також зазначили, що ціни на інші сорти кави зросли на 14,8-17,8%.

Через засуху у В'єтнамі місцеві ціни на каву піднялися до історичного максимуму, оскільки фермери та посередники утримують запаси, щоб не пропустити кращі пропозиції після слабкого врожаю у 2023-24 роках.

"Ми не можемо сказати, коли ціни досягнуть піку", — заявив заступник директора великого в’єтнамського експортера Vinh Hiep Co Тран Тхі Лан Ань.

Важливо зазначити, що на В’єтнам припадає близько третини світових поставок зерен робусти, які зазвичай використовуються для розчинних напоїв і кави еспресо.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ціни на каву почали активно зростати з початку 2024 року. Ціна на піку у січні складала 3,17 тис. доларів за тонну.

Ми також писали, що ціни на полуницю в Україні значно знизились у травні 2024 року. Вартість ягоди зараз майже утричі нижча, ніж у аналогічний період 2023 року.

Ще ми повідомляли, що за період з квітня 2023 року по квітень 2024 року в Україні спостерігалося зниження цін на продукти на 0,8%. Найбільше впали ціни на яйця — продукт здешевшав на 41,9%.