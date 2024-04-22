Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 22 апреля 2024 года

Вылов металла в мартеновском цехе металлургического комбината "Запорожсталь". Фото: УНІАН

На украинском рынке цены на латунь растут, однако не столь сильно, чтобы вызвать серьезную обеспокоенность среди потребителей. Интересно, что сдавать латунь на переработку сейчас выгодно, потому что цены остаются на высоком уровне.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.

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Интересные факты о латуне

Латунь — это сплав меди и цинка, имеющий многочисленные интересные свойства и применение. Вот несколько интересных фактов:

Этот металл использовался уже более 5000 лет назад. Например, в древнем Египте из латуни производили художественные изделия и украшения.

Латунь легко обрабатывается, поэтому часто используют для изготовления музыкальных инструментов, которые требуют сложной формы и обработки, таких как трубы и духовые инструменты.

Этот металл используется также в скульптуре и искусстве. Его можно легко вырезать, ковать и формировать, что делает его идеальным материалом для создания скульптур и других художественных работ.

Латунь обладает высокой стойкостью к огню и используется для изготовления огнетушителей и других устройств для пожаротушения.

Самый большой предмет из латуни в мире — это статуя Свободы в Нью-Йорке. Она имеет высоту более 46 метров и весом около 225 тонн.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По мнению экономиста Андрея Новака, иностранные инвесторы заинтересованы во всех секторах украинской экономики, особенно в украинской металлургии. Однако он отмечает, что об иностранных инвестициях в восстановление отечественной металлургии можно будет говорить только после победы Украины.

"Только после этого можно будет оценивать масштабы восстановления украинской экономики и, соответственно, объем инвестирования", — отметил эксперт.

По словам Новака, для послевоенного восстановления украинской металлургической промышленности нужны десятки миллиардов долларов инвестиций.

Куда выгоднее сдавать латунь на лом

Выгодность сдачи латуни на лом зависит от нескольких факторов, таких как рыночная цена латуни, стоимость переработки и условия на рынке восстановления металла. Вот несколько вариантов, куда можно сдать латунь на лом:

Пункты према металлолома . Это один из самых простых способов сдать латунь на лом. Здесь вам сразу заплатят за металлолом, который вы принесете.

. Это один из самых простых способов сдать латунь на лом. Здесь вам сразу заплатят за металлолом, который вы принесете. Специализированные предприятия . Некоторые предприятия специализируются на сборе и переработке металлолома, включая латунь. Они могут предлагать лучшие цены или условия сдачи латуни, чем пункты приема.

. Некоторые предприятия специализируются на сборе и переработке металлолома, включая латунь. Они могут предлагать лучшие цены или условия сдачи латуни, чем пункты приема. Металлургические заводы. Некоторые металлургические заводы принимают металлолом для использования в своем производстве. Это может быть выгодным вариантом, поскольку они могут заплатить высокую цену, ведь они используют его непосредственно в своей деятельности.

Перед тем как сдать латунь на лом, рекомендуется узнать цены на рынке и условия в ваших регионах, чтобы выбрать самый выгодный вариант.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 125 до 165 грн;

Винницкая область — от 160 до 195 грн;

Волынская область — от 135 до 170 грн;

Днепропетровская область — от 125 до 175 грн;

Житомирская область — от 140 до 185 грн;

Закарпатская область — от 125 до 165 грн;

Запорожская область — от 140 до 180 грн;

Ивано-Франковская область — от 125 до 170 грн;

Кировоградская область — от 110 до 145 грн;

Львовская область — от 125 до 160 грн;

Николаевская область — от 115 до 150 грн;

Одесская область — от 130 до 175 грн;

Полтавская область — от 135 до 180 грн;

Ровенская область — от 120 до 155 грн;

Сумская область — от 115 до 145 грн;

Тернопольская область — от 120 до 150 грн;

Харьковская область — от 140 до 185 грн;

Хмельницкая область — от 125 до 160 грн;

Черкасская область — от 130 до 165 грн;

Черновицкая область — от 110 до 145 грн;

Черниговская область — от 120 до 155 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в апреле. Еще мы собрали цены на черный металл, золото и медь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.