Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 19 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: ANA

Ціни на чорний метал наразі залишаються на стабільному та високому рівні, що робить здачу чорного металу на брухт досить вигідною операцією для підприємств та індивідуальних осіб. Це сприяє підвищенню інтересу до відновлення та утилізації чормету, що є важливим етапом у круговому використанні ресурсів і сприяє збереженню навколишнього середовища.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у квітні.

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Цікаві факти про чормет

Термін "чорний метал" утвердився ще в XIX столітті у зв'язку із здатністю металу темніти в умовах корозії. Цей метал має властивість утворювати захисний шар оксиду на поверхні, що допомагає запобігти подальшій корозії.

Сталь, яка є одним з найпоширеніших видів чорного металу, має високу міцність і довговічність, що робить її важливим будівельним матеріалом. Чормет можна легко переробляти та використовувати у виробництві нових матеріалів, що дозволяє зменшити відходи та сприяє сталому розвитку.

Також чормет використовують у мистецтві. Наприклад, художники використовують чорну сталь для створення скульптур та інших мистецьких творів.

Куди вигідніше здавати чормет на брухт

Здача чорного металу на брухт може бути вигідною в різних місцях, в залежності від ринкової ситуації та умов. Ось декілька варіантів, де можна здати чормет:

Металобрухтові підприємства: сюди можна здавати великі обсяги металобрухту, і ціни тут можуть бути досить конкурентоспроможними.

сюди можна здавати великі обсяги металобрухту, і ціни тут можуть бути досить конкурентоспроможними. Збірні пункти: це можуть бути малий металобрухт, який ви можете здати на переробку за невелику винагороду.

це можуть бути малий металобрухт, який ви можете здати на переробку за невелику винагороду. Інші підприємства: деякі виробничі компанії, які використовують метал у виробництві, можуть бути зацікавлені в закупівлі чорного металу на брухт для використання у своїх процесах.

деякі виробничі компанії, які використовують метал у виробництві, можуть бути зацікавлені в закупівлі чорного металу на брухт для використання у своїх процесах. Інтернет-платформи: онлайн-платформи для купівлі-продажу металобрухту можуть також бути вигідним місцем для здачі чормету на брухт.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Вінницька область — від 5 грн до 7 грн;

Дніпропетровська область — від 5 грн до 8 грн;

Житомирська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Запорізька область — від 6 грн до 7,5 грн;

Івано-Франківська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Львівська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Миколаївська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Одеська область — від 5 грн до 7 грн;

Полтавська область — від 5 грн до 7,5 грн;

Сумська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 4 грн до 6,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6,5 грн;

Хмельницька область — від 3 грн до 5 грн;

Черкаська область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 6 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 5,5 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на мідь, золото та латунь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.