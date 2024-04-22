Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 22 квітня 2024 року

Вилавка металу у мартенівському цеху металургійного комбінату "Запоріжсталь". Фото: УНІАН

На українському ринку ціни на латунь зростають, проте не настільки сильно, щоб викликати серйозне занепокоєння серед споживачів. Цікаво, що здавати латунь на переробку зараз вигідно, оскільки ціни залишаються на високому рівні.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у квітні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь — це сплав міді і цинку, який має численні цікаві властивості і застосування. Ось декілька цікавих фактів:

Цей метал використовувався вже більше 5000 років тому. Наприклад, в давньому Єгипті з латуні виробляли мистецькі вироби та прикраси.

Латунь легко обробляється, тому її часто використовують для виготовлення музичних інструментів, які вимагають складної форми і обробки, таких як труби і духові інструменти.

Цей метал також використовується в скульптурі і мистецтві. Його можна легко вирізати, кувати і формувати, що робить його ідеальним матеріалом для витворення скульптур та інших художніх робіт.

Латунь має високу стійкість до вогню і використовується для виготовлення вогнегасників та інших пристроїв для пожежогасіння.

Найбільший предмет з латуні в світі — це статуя Свободи в Нью-Йорку. Вона має висоту понад 46 метрів і вагу близько 225 тонн.

Яка ситуація з металургією в Україні

На думку економіста Андрія Новака, іноземні інвестори зацікавлені у всіх секторах української економіки, а особливо в українській металургії. Проте він зазначає, що про іноземні інвестиції у відновлення вітчизняної металургії можна буде говорити лише після перемоги України.

"Тільки після цього можна буде оцінювати масштаби відновлення української економіки та, відповідно, обсяг інвестування", — зазначив експерт.

За словами Новака, на післявоєнне відновлення української металургійної промисловості потрібні десятки мільярдів доларів інвестицій.

Куди вигідніше здавати латунь на брухт

Вигідність здачі латуні на брухт залежить від кількох факторів, таких як ринкова ціна латуні, вартість переробки та умови на ринку відновлення металу. Ось декілька варіантів, куди можна здати латунь на брухт:

Металобрухтові пункти . Це один з найпростіших способів здати латунь на брухт. Тут вам одразу заплатять за брухт, який ви принесете.

. Це один з найпростіших способів здати латунь на брухт. Тут вам одразу заплатять за брухт, який ви принесете. Спеціалізовані підприємства . Деякі підприємства спеціалізуються на зборі та переробці металобрухту, включаючи латунь. Вони можуть пропонувати кращі ціни або умови для здачі латуні, ніж пункти прийому.

. Деякі підприємства спеціалізуються на зборі та переробці металобрухту, включаючи латунь. Вони можуть пропонувати кращі ціни або умови для здачі латуні, ніж пункти прийому. Металургійні заводи. Деякі металургійні заводи приймають металобрухт для використання в своєму виробництві. Це може бути вигідним варіантом, оскільки вони можуть заплатити високу ціну, адже вони використовують його безпосередньо у своїй діяльності.

Перед тим як здати латунь на брухт, рекомендується дізнатися про ціни на ринку та умови у ваших регіонах, щоб вибрати найвигідніший варіант.

Ціни на латунь в Україні у квітні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 125 до 165 грн;

Вінницька область — від 160 до 195 грн;

Волинська область — від 135 до 170 грн;

Дніпропетровська область — від 125 до 175 грн;

Житомирська область — від 140 до 185 грн;

Закарпатська область — від 125 до 165 грн;

Запорізька область — від 140 до 180 грн;

Івано-Франківська область — від 125 до 170 грн;

Кіровоградська область — від 110 до 145 грн;

Львівська область — від 125 до 160 грн;

Миколаївська область — від 115 до 150 грн;

Одеська область — від 130 до 175 грн;

Полтавська область — від 135 до 180 грн;

Рівненська область — від 120 до 155 грн;

Сумська область — від 115 до 145 грн;

Тернопільська область — від 120 до 150 грн;

Харківська область — від 140 до 185 грн;

Хмельницька область — від 125 до 160 грн;

Черкаська область — від 130 до 165 грн;

Чернівецька область — від 110 до 145 грн;

Чернігівська область — від 120 до 155 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує алюміній в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на чорний метал, золото та мідь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.