Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 12 апреля 2024 года

Выплавка металла. Фото: Chris Gonz Photographie

Сдача латуни на металлолом в Украине стала выгодной. Цены на этот металл немного выросли за последнюю неделю, что позволяет получить хорошую прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в апреле.

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Интересные факты о латуни

Латунь может иметь разные оттенки от желтого до красного, в зависимости от содержания меди в сплаве. Этот материал использовался в Древнем Египте для изготовления монет и статуй. В некоторых культурах латунь считается символом богатства и процветания из-за его облика и свойств.

Латунь обладает свойством антимикробного действия и может снижать количество микробов на поверхности, что делает его популярным материалом для изготовления дверных ручек и других предметов. Латунь представляет собой довольно мягкий металл, что делает его легким в работе для производителей при изготовлении различных изделий.

Куда выгоднее сдавать латунь на лом

Для сдачи латуни на лом выгоднее использовать услуги специализированных предприятий, занимающихся переработкой металлолома. Такие предприятия имеют большой опыт работы с металлами и могут предложить лучшие цены за ваш материал.

Кроме того, важно учесть такие факторы, как стоимость транспортировки и возможность получить лучшую цену за отходы. Рекомендуется сдавать латунь на лом в большие объемы, чтобы получить более выгодные условия сотрудничества с переработчиками. Также следует избегать местных точек приема, где цены могут быть менее выгодными, а вместо этого выбирать крупные перерабатывающие заводы или специализированные компании по вывозу и обработке металлолома.

Цены на латунь в Украине в апреле

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 140 до 180 грн;

Винницкая область — от 155 до 195 грн;

Волынская область — от 140 до 185 грн;

Днепропетровская область — от 155 до 175 грн;

Житомирская область — от 130 до 150 грн;

Закарпатская область — от 135 до 170 грн;

Запорожская область — от 145 до 165 грн;

Ивано-Франковская область — от 135 до 155 грн;

Кировоградская область — от 120 до 145 грн;

Львовская область — от 135 до 160 грн;

Николаевская область — от 145 до 160 грн;

Одесская область — от 155 до 175 грн;

Полтавская область — от 145 до 170 грн;

Ровенская область — от 145 до 170 грн;

Сумская область — от 135 до 160 грн;

Тернопольская область — от 125 до 145 грн;

Харьковская область — от 155 до 175 грн;

Хмельницкая область — от 145 до 170 грн;

Черкасская область — от 140 до 170 грн;

Черновицкая область — от 130 до 160 грн;

Черниговская область — от 145 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит чёрный металл в Украине в апреле. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Также мы писали, сколько стоит алюминий в Украине. Этот металл не так дорог, но его можно сдать и получить неплохую прибыль. Еще мы собрали цены на медь и золото.