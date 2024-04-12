Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 12 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Chris Gonz Photographie

Здача латуні на брухт в Україні стала вигідною. Ціни на цей метал трохи зросли за останній тиждень, що дозволяє отримати непоганий прибуток.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у квітні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь може мати різні відтінки від жовтого до червоного, в залежності від вмісту міді у сплаві. Цей матеріал використовувався у Давньому Єгипті для виготовлення монет та статуй. У деяких культурах латунь вважається символом багатства та процвітання через його вигляд і властивості.

Латунь має властивість антимікробної дії і може знижувати кількість мікробів на поверхні, що робить його популярним матеріалом для виготовлення дверних ручок та інших предметів. Латунь є досить м'яким металом, що робить його легким у роботі для виробників при виготовленні різних виробів.

Куди вигідніше здавати латунь на брухт

Для здачі латуні на брухт вигідніше використовувати послуги спеціалізованих підприємств, які займаються переробкою металобрухту. Такі підприємства мають великий досвід у роботі з металами та можуть запропонувати кращі ціни за ваш матеріал.

Крім того, важливо врахувати такі фактори, як вартість транспортування та можливість отримати найкращу ціну за відходи. Рекомендується здавати латунь на брухт у великі обсяги, щоб отримати більш вигідні умови співпраці з переробниками. Також слід уникати місцевих точок прийому, де ціни можуть бути менш вигідними, а замість цього обирати великі переробні заводи або спеціалізовані компанії з вивезення та обробки металобрухту.

Ціни на латунь в Україні у квітні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 140 до 180 грн;

Вінницька область — від 155 до 195 грн;

Волинська область — від 140 до 185 грн;

Дніпропетровська область — від 155 до 175 грн;

Житомирська область — від 130 до 150 грн;

Закарпатська область — від 135 до 170 грн;

Запорізька область — від 145 до 165 грн;

Івано-Франківська область — від 135 до 155 грн;

Кіровоградська область — від 120 до 145 грн;

Львівська область — від 135 до 160 грн;

Миколаївська область — від 145 до 160 грн;

Одеська область — від 155 до 175 грн;

Полтавська область — від 145 до 170 грн;

Рівненська область — від 145 до 170 грн;

Сумська область — від 135 до 160 грн;

Тернопільська область — від 125 до 145 грн;

Харківська область — від 155 до 175 грн;

Хмельницька область — від 145 до 170 грн;

Черкаська область — від 140 до 170 грн;

Чернівецька область — від 130 до 160 грн;

Чернігівська область — від 145 до 170 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує чорний метал в Україні у квітні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує алюміній в Україні. Цей метал не такий дорогий, але його також можна здати та отримати непоганий прибуток. Ще ми зібрали ціни на мідь та золото.