Ціни на брухт чорного металу в Україні станом на 9 квітня 2024 року

Відливання металу. Фото: wetaft/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Чорні метали — це сплави заліза з вуглецем та іншими домішками. В основному це сталі та чавуни, які займають провідні позиції серед усіх металів у світовій економіці. Вони знаходять застосування у різних галузях промисловості, як-от будівництво, машинобудування, виробництво побутової техніки та інших. Перероблення чорних металів сприяє зменшенню обсягу відходів та скорочення шкідливих викидів в атмосферу. Крім того, здавання чормета у пункти приймання брухту, може принести додатковий дохід.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту чорних металів в Україні у квітні.

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За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, війна зруйнувала дві третини металургійної промисловості України. Так, у 2021 році українські металургійні підприємства виготовили 21 мільйон тонн чавуну, тоді як у 2023 році цей показник становив лише 6 мільйонів тонн. Суттєве падіння також було зафіксовано у виробництві сталі.

Пендзин також відзначив падіння експорту української металургії, яке відбулось через російське вторгнення.

"До війни 30-40% металургійної продукції, що вироблялась українськими підприємствами, йшло на експорт. У 2021 році ми експортували приблизно 6 мільйонів тонн прокатної сталі, у 2022 цей показник становив 1,5 мільйона тон, у 2023 році — 1 мільйон", — наголосив експерт.

Як правильно здавати металобрухт

Розділяйте чорні та кольорові метали з огляду на те, що кольорові метали зазвичай приймаються за вищою ціною.

Відокремлюйте нержавіючу та вуглецеву сталь, враховуючи, що нержавіюча сталь цінується вище.

Розбирайте металеві вироби на простіші компоненти для спрощення процесу їх перероблення.

Постарайтеся очистити брухт від іржі та домішок, а також видалити неметалеві елементи, якщо це можливо.

Розріжте великі конструкції на дрібніші частини, щоб полегшити їх перероблення та транспортування.

Ціни на брухт чорних металів в Україні

Середні ціни за областями України за 1 кг чормету, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 2,5 грн до 6 грн;

Вінницька область — від 5,5 грн до 6,5 грн;

Дніпропетровська область — від 5,5 грн до 7 грн;

Житомирська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Закарпатська область — від 3,5 грн до 5 грн;

Запорізька область — від 6,5 грн до 7,5 грн;

Івано-Франківська область — від 3 грн до 4,5 грн;

Кіровоградська область — від 3,5 грн до 4,5 грн;

Львівська область — від 3,5 грн до 6 грн;

Миколаївська область — від 3 грн до 4 грн;

Одеська область — від 5 грн до 6 грн;

Полтавська область — від 4,5 грн до 5 грн;

Сумська область — від 2,5 грн до 5 грн;

Тернопільська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Харківська область — від 4,5 грн до 6 грн;

Хмельницька область — від 2,5 грн до 5,5 грн;

Черкаська область — від 3 грн до 5,5 грн;

Чернівецька область — від 3,5 грн до 5,5 грн;

Чернігівська область — від 3,5 грн до 4,5 грн.

Цікаві факти про сталь

Історія сталі почалась за 2 тисячі років до нашої ери, коли люди відкрили плавку мінералів і металів. Стародавні культури Індії та Китаю відігравали важливу роль у виробництві сталі. В 1856 році Генрі Бессемер винайшов процес продування повітрям для виробництва сталі. Цей метод, відомий як безсемерівський процес, зробив революцію в сталеливарній промисловості, зробивши виробництво стали дешевшим, швидшим та ефективнішим.

З приходом світових воєн виробництво та використання стали різко зросли. Військова промисловість потребувала величезної кількості металу для будівництва танків, літаків, кораблів, зброї та іншої військової техніки. Це стимулювало розвиток нових технологій виробництва сталі, збільшення потужності сталеливарних заводів та пошук нових джерел сировини. За період із 1914 по 1945 рік світове виробництво стали збільшилося втричі.

Сталь присутня у всіх секторах економіки. Промисловість та будівництво — це два найбільші споживачі сталі, але вона також використовується в широкому спектрі інших галузей, таких як: машино- та суднобудування, нафтова та газова промисловість: труби, електроенергетика та багато інших.

Китай є лідером у виробництві сталі у світі. У 2023 році Китай виробив 1,019 мільярда тонн сталі, що становить понад половину (52%) загального світового виробництва.

Існує безліч типів сталі — близько 3500 класів. Вони класифікуються за різними критеріями. Вибір конкретного типу сталі залежить від необхідних властивостей та умов експлуатації. Різні типи сталі застосовують у різних галузях. Наприклад, вуглецева сталь використовується у будівництві, виробництві машин, інструментів та інших областях. Легована сталь знаходить своє застосування у виготовленні деталей машин, інструментів, зварних конструкцій тощо. Нержавіюча сталь використовується для виготовлення посуду, медичних інструментів, обладнання для харчової промисловості та ін. Інструментальна сталь застосовується для створення різального інструменту, штампів, пресформ тощо.

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