Цены на алюминий и цветные металлы в Украине на 21 апреля 2024 года

Выплавка металла. Фото: Agesteel.com

Цены на алюминий остаются стабильными, а сдавать его на лом сейчас может быть выгодной опцией, поскольку цены остаются на высоком уровне. Такая стабильность способствует поддержанию доходности для многих изготовителей и переработчиков этого металла.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома алюминия в Украине в апреле.

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Интересные факты об алюминии

Алюминий представляет собой очень легкий металл, масса которого составляет около трети массы стали или меди. Этот металл обладает свойством образовывать защитную пленку, которая защищает его от коррозии. Алюминий можно восстановить и переработать без потери качества. Переработка этого металла требует от 5 до 10% энергии по сравнению с первоначальным производством.

США является лидером в мировом производстве алюминия, выпуская более половины мирового объема. Алюминий широко используется в аэрокосмической промышленности из-за своей легкости и прочности. К примеру, алюминиевые сплавы используются в изготовлении самолетов, которые могут летать более 18 часов непрерывно.

Статуя Свободы в Нью-Йорке имеет каркас из алюминия, что было довольно редким и дорогим металлом того времени. Многие знаковые здания мира, такие как Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке и Мильский мост в Сан-Франциско, также имеют конструкции из алюминия.

Куда выгоднее сдавать алюминий на лом

Выгодность сдачи алюминия на лом может зависеть от нескольких факторов, включая рыночную цену на алюминий, стоимость переработки, доступность перерабатывающих предприятий и их условия сотрудничества. Обычно рекомендуется обращаться к перерабатывающим предприятиям или пунктам сбора, предлагающим конкурентные цены и гарантирующим экологически безопасную обработку материала. Также важно учитывать затраты на транспортировку и удаленность места приема, поскольку это может повлиять на общую выгодность сделки.

Кроме того, важно учесть выгодность сделки при сдаче алюминия на лом в контексте местных условий рынка. Некоторые регионы могут иметь более высокий спрос на алюминиевый лом из-за наличия местных перерабатывающих предприятий или большого количества производства, что может положительно повлиять на цены. Также следует учитывать различные акции и программы, которые могут предлагать предприятия по переработке алюминия, что может обеспечить дополнительную выгоду или стимулировать сотрудничество. Следует провести анализ рынка и сравнить условия разных пунктов сбора, чтобы найти оптимальный вариант для сдачи алюминия на лом.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в настоящее время в Украине из-за российского вторжения из мощных металлургических производителей остался только завод "АрселорМиттал", расположенный в Кривом Роге. Эксперт добавил, что большинство металлургических предприятий и горнообогатительных комбинатов страны находятся на востоке, поэтому о возобновлении их работы можно будет говорить только после окончания войны и получения гарантий безопасности.

Также Пендзин отметил, что экспорт металлургической продукции ограничен рамками украинского зернового коридора.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул эксперт.

Цены на алюминий в Украине в апреле

Средние цены по областям Украины за 1 кг алюминия, согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 55 до 75 грн;

Винницкая область — от 55 до 75 грн;

Волынская область — 55 до 80 грн;

Днепропетровская область — от 45 до 65 грн;

Житомирская область — от 45 до 55 грн;

Закарпатская область — от 40 до 60 грн;

Запорожская область — от 45 до 60 грн;

Ивано-Франковская область — от 45 до 65 грн;

Кировоградская область — от 40 до 55 грн;

Львовская область — от 45 до 60 грн;

Николаевская область — от 45 до 50 грн;

Одесская область — от 45 до 60 грн;

Полтавская область — от 40 до 60 грн;

Ровенская область — от 45 до 65 грн;

Сумская область — от 35 до 50 грн;

Тернопольская область — от 40 до 50 грн;

Харьковская область — от 55 до 70 грн;

Хмельницкая область — от 45 до 65 грн;

Черкасская область — от 50 до 65 грн;

Черновицкая область — от 45 до 60 грн;

Черниговская область — от 45 до 65 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в апреле. Еще мы собрали цены на черный металл, золото и медь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн. долларов. Также увеличился экспорт жиров животного и растительного масла.