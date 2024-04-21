Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 21 квітня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Agesteel.com

Ціни на алюміній залишаються стабільними, а здавати його на брухт зараз може бути вигідною опцією, оскільки ціни залишаються на високому рівні. Така стабільність сприяє підтримці прибутковості для багатьох виробників і переробників цього металу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні у квітні.

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Цікаві факти про алюміній

Алюміній є дуже легким металом, маса якого становить близько третини маси сталі або міді. Цей метал має властивість утворювати захисну плівку, яка захищає його від корозії. Алюміній можна відновити і переробити без втрати якості. Переробка цього металу вимагає від 5 до 10% енергії порівняно з первинним виробництвом.

США є лідером у світовому виробництві алюмінію, випускаючи більше половини світового обсягу. Алюміній широко використовується в аерокосмічній промисловості через свою легкість і міцність. Наприклад, алюмінієві сплави використовуються у виготовленні літаків, які можуть літати більше 18 годин безперервно.

Статуя Свободи у Нью-Йорку має каркас з алюмінію, що було досить рідкісним і дорогим металом того часу. Багато знакових будівель світу, таких як Емпайр-стейт-білдінг у Нью-Йорку та Мільський міст у Сан-Франциско, також мають конструкції з алюмінію.

Куди вигідніше здавати алюміній на брухт

Вигідність здачі алюмінію на брухт може залежати від кількох факторів, включаючи ринкову ціну на алюміній, вартість переробки, доступність переробних підприємств та їхні умови співпраці. Зазвичай, рекомендується звертатися до переробних підприємств або пунктів збору, які пропонують конкурентні ціни та гарантують екологічно безпечну обробку матеріалу. Також важливо враховувати витрати на транспортування та віддаленість місця прийому, оскільки це може вплинути на загальну вигідність угоди.

Крім того, важливо врахувати вигідність угоди при здачі алюмінію на брухт у контексті місцевих умов ринку. Деякі регіони можуть мати більш високий попит на алюмінієвий брухт через наявність місцевих переробних підприємств або велику кількість виробництва, що може позитивно вплинути на ціни. Також слід враховувати різноманітні акції та програми, які можуть пропонувати підприємства переробки алюмінію, що може забезпечити додаткову вигоду або стимулювати співпрацю. Варто провести аналіз ринку та порівняти умови різних пунктів збору, щоб знайти оптимальний варіант для здачі алюмінію на брухт.

Яка ситуація з металургією в Україні

За словами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, наразі в Україні через російське вторгнення із потужних металургійних виробників залишився лише завод "АрселорМiттал", який розташований у Кривому Розі. Експерт додав, що більшість металургійних підприємств та гірничозбагачувальних комбінатів країни знаходиться на сході, тому про відновлення їх роботи можна буде говорити лише після закінчення війни та отримання безпекових гарантій.

Також Пендзин зауважив, що експорт металургійної продукції наразі обмежений рамками українського зернового коридору.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив експерт.

Ціни на алюміній в Україні у квітні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 55 до 75 грн;

Вінницька область — від 55 до 75 грн;

Волинська область — 55 до 80 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 65 грн;

Житомирська область — від 45 до 55 грн;

Закарпатська область — від 40 до 60 грн;

Запорізька область — від 45 до 60 грн;

Івано-Франківська область — від 45 до 65 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 55 грн;

Львівська область — від 45 до 60 грн;

Миколаївська область — від 45 до 50 грн;

Одеська область — від 45 до 60 грн;

Полтавська область — від 40 до 60 грн;

Рівненська область — від 45 до 65 грн;

Сумська область — від 35 до 50 грн;

Тернопільська область — від 40 до 50 грн;

Харківська область — від 55 до 70 грн;

Хмельницька область — від 45 до 65 грн;

Черкаська область — від 50 до 65 грн;

Чернівецька область — від 45 до 60 грн;

Чернігівська область — від 45 до 65 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у квітні. Ще ми зібрали ціни на чорний метал, золото та мідь.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і склав 522,5 млн доларів. Також збільшився експорт жирів тваринного та олії рослинного походження.