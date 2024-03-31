Цены на медь и цветные металлы в Украине на 31 марта 2024 года

Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в конце марта
Цены на медь в Украине продолжают расти, отражая глобальные тенденции. За последние периоды наблюдается увеличение стоимости лома меди, что отражается на ценах на рынке.
Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в марте.
Интересные факты о меди
Медь — это очень интересный металл, имеющий много свойств и использований. Это один из самых старых металлов, которые использовали люди. Медь была известна еще в древности и использовалась для изготовления орудий труда, украшений, оружия и монет.
Еще одним интересным фактом является то, что этот металл обладает свойством снимать бактериальные загрязнения. Поэтому медные поверхности часто используются в больницах и других местах, где важна чистота. Кроме того, медь обладает очень хорошей проводимостью для тепла и электричества, что делает ее важным материалом в производстве электрических проводов.
У этого металла очень интересный исторический контекст. В античные времена медь считалась металлом, который обладал магическими свойствами и связывался с богами. Во многих культурах он использовался для изготовления священных предметов и реликвий. Сегодня медь остается важным металлом в производстве, строительстве и разных отраслях промышленности благодаря своим уникальным свойствам.
Как правильно сдавать медь на лом
Сдача меди на лом является важным этапом в утилизации этого металла и играет значительную роль в сохранении природных ресурсов. Правильный процесс сдачи металлолома помогает обеспечить эффективное использование этого материала и его последующую переработку.
Прежде всего, важно отделять медный лом от других материалов, таких как пластик или стекло. Это поможет избежать загрязнения и обеспечит высокое качество лома. Далее рекомендуется очистить медь от любых загрязнений, таких как краска или другие покрытия, которые могут осложнить дальнейшую его переработку. Кроме того, важно обеспечить соответствующую упаковку и маркировку металлолома для его дальнейшей транспортировки и обработки.
Цены на лом меди в Украине в марте
Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 31 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:
- Киевская область — от 210 до 250 грн;
- Винницкая область — от 205 до 255 грн;
- Днепропетровская область — от 195 до 260 грн;
- Житомирская область — от 200 до 220 грн;
- Закарпатская область — от 200 до 240 грн;
- Запорожская область — от 220 до 260 грн;
- Ивано-Франковская область — от 205 до 230 грн;
- Кировоградская область — от 200 до 240 грн;
- Львовская область — от 225 до 280 грн;
- Николаевская область — от 230 до 280 грн;
- Одесская область — от 210 до 250 грн;
- Полтавская область — от 200 до 255 грн;
- Сумская область — от 200 до 260 грн;
- Тернопольская область — от 210 до 270 грн;
- Харьковская область — от 215 до 270 грн;
- Хмельницкая область — от 230 до 290 грн;
- Черкасская область — от 240 до 275 грн;
- Черновицкая область — от 240 до 290 грн;
- Черниговская область — от 200 до 255 грн.
Напомним, мы рассказывали, сколько стоит латунь в марте. В это непростое для каждого украинца время сдача металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.
Также мы писали, сколько стоит лом чермета в Украине. Это довольно дорогой металл, который можно сдать. Также мы собрали цены на золото и алюминий.
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