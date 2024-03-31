Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 31 березня 2024 року

Обробка металу. Фото: The Australian

Ціни на мідь в Україні продовжують зростати, відображаючи глобальні тенденції. За останні періоди спостерігається збільшення вартості брухту міді, що відображається на цінах на ринку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у березні.

Читайте також:

Цікаві факти про мідь

Мідь — це дуже цікавий метал, який має багато властивостей і використань. Це один з найстаріших металів, які використовували люди. Мідь була відома ще в давні часи й використовувалася для виготовлення знарядь праці, прикрас, зброї та монет.

Ще одним цікавим фактом є те, що цей метал має властивість знімати бактеріальні забруднення. Тому мідні поверхні часто використовуються в лікарнях та інших місцях, де важлива чистота. Крім того, мідь має дуже добру провідність для тепла й електрики, що робить її важливим матеріалом у виробництві електричних проводів.

Цей метал також має дуже цікавий історичний контекст. В античні часи мідь вважалася металом, який мав магічні властивості й пов'язувався з богами. У багатьох культурах цей метал використовувався для виготовлення священних предметів і реліквій. Сьогодні мідь залишається важливим металом у виробництві, будівництві та різних галузях промисловості завдяки своїм унікальним властивостям.

Як правильно здавати мідь на брухт

Здавання міді на брухт є важливим етапом в утилізації цього металу і відіграє значну роль у збереженні природних ресурсів. Правильний процес здавання брухту допомагає забезпечити ефективне використання цього матеріалу та його подальше перероблення.

Перш за все, важливо відокремлювати мідний брухт від інших матеріалів, таких як пластик або скло. Це допоможе уникнути забруднення і забезпечить високу якість брухту. Далі, рекомендується очистити мідь від будь-яких забруднень, таких як фарба або інші покриття, що можуть ускладнити її подальше перероблення. Крім того, важливо забезпечити відповідну упаковку та маркування брухту для його подальшого транспортування й оброблення.

Ціни на брухт міді в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 31 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 250 грн;

Вінницька область — від 205 до 255 грн;

Дніпропетровська область — від 195 до 260 грн;

Житомирська область — від 200 до 220 грн;

Закарпатська область — від 200 до 240 грн;

Запорізька область — від 220 до 260 грн;

Івано-Франківська область — від 205 до 230 грн;

Кіровоградська область — від 200 до 240 грн;

Львівська область — від 225 до 280 грн;

Миколаївська область — від 230 до 280 грн;

Одеська область — від 210 до 250 грн;

Полтавська область — від 200 до 255 грн;

Сумська область — від 200 до 260 грн;

Тернопільська область — від 210 до 270 грн;

Харківська область — від 215 до 270 грн;

Хмельницька область — від 230 до 290 грн;

Черкаська область — від 240 до 275 грн;

Чернівецька область — від 240 до 290 грн;

Чернігівська область — від 200 до 255 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує латунь в Україні у березні. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Також ми писали, скільки коштує брухт чормету в Україні. Це досить дорогий метал, який також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото та алюміній.