Цены на медь и цветные металлы в Украине на 30 января 2024 года

Выплавка металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Медь играет огромную роль в развитии и жизни человечества. Благодаря своим уникальным свойствам, этот металл применяется в различных сферах, включая электронику, строительство, медицину, автомобильную промышленность и многие другие. Сдача меди в пункты приема вторичного сырья и последующая переработка этого металла способствует уменьшению отрицательного воздействия на окружающую среду, а также может являться дополнительным источником дохода.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг лома меди в Украине в январе.

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Интересные факты о меди

Статуя Свободы в Нью-Йорке покрыта медью, которая была выбрана в качестве материала покрытия из-за своей высокой стойкости к коррозии. Кроме того, медь имеет красивый красный оттенок, который впоследствии зеленеет, придавая статуе еще более величественный вид. Для отлива статуи Свободы была использована 31 тонна меди, а общий вес стальной конструкции достигает 125 тонн.

Медь является одним из самых древних металлов, которыми пользовался человек. Первые изделия из меди были изготовлены около 10 тысяч лет назад. Древнейшие медные изделия, найденные археологами, принадлежат к 6 тысячелетию до н. э. и были обнаружены в Анатолии (современная Турция). Это были небольшие украшения и бусины из самородной меди. В настоящее время медь находит применение в различных отраслях промышленности, включая электротехнику, строительство, судостроение, медицину и ювелирное искусство.

Медь получила свое латинское название Cuprum от острова Кипр, где уже в 3 тысячелетии до н. э. действовали медные рудники и проводилась выплавка меди. В античности Кипр занимал ведущее положение посреди огромнейших поставщиков меди в мире, и его имя стало синонимом этого сплава.

Медь легко образует сплавы с другими металлами, потому что имеет схожую с ними кристаллическую решетку. Это означает, что атомы меди легко заменяют атомы других металлов в решетке, образуя крепкие и стабильные соединения. Свойства медных сплавов с другими металлами определяются составом сплава и свойствами компонентов. Например, содержание цинка в латуни определяет его твердость и прочность, а содержание олова в бронзе — его твердость и износостойкость. Содержание никеля в мельхиоре определяет его коррозионную стойкость и декоративные свойства.

Приблизительно 80% всех медных изделий подвергаются переработке и повторно используются, поскольку этот металл слишком ценен, чтобы просто выбрасывать его после использования. Медь является одним из самых перерабатываемых металлов в мире. Она легко плавится и может быть переделана до 99% исходного качества. Это означает, что медь может перерабатываться снова и снова.

Как правильно сдавать медный лом в пункты приемки

Медь является дорогостоящим металлом, широко применяемым в различных секторах промышленности. Стоимость сдачи меди на переработку может изменяться в зависимости от примесей, которые могут быть в металле, а также формы, назначения и состояния самого медного изделия.

Для максимизации выгоды от продажи медного лома необходимо выполнить несколько этапов перед сдачей на приемный пункт.

Прежде всего, важно тщательно очистить медные изделия от посторонних материалов и других металлов. Эта процедура обеспечит высокое качество лома и способствует получению лучшей цены.

Следует отметить, что металлолом с высоким содержанием меди, например прокатная медь, составляет наивысшую ценность и может стоить дороже. С другой стороны, металлолом, полученный в результате обжига медных кабелей, из-за сильного окисления может иметь меньшую стоимость.

Чаще всего на переработку сдаются такие медные предметы как кабели, обмотки двигателей и трансформаторов, сантехническое оборудование из медных сплавов, медные трубы и резервуары кондиционеров, а также теплообменники с медными трубками.

Цены на лом меди в Украине в январе

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 30 января 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния металлолома:

Киевская область — от 210 до 250 грн;

Винницкая область — от 190 до 230 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 220 грн;

Житомирская область — от 160 до 190 грн;

Закарпатская область — от 150 до 170 грн;

Запорожская область — от 200 до 230 грн;

Ивано-Франковская область — от 180 до 195 грн;

Кировоградская область — от 190 до 210 грн;

Львовская область — от 170 до 195 грн;

Николаевская область — от 190 до 220 грн;

Одесская область — от 200 до 240 грн;

Полтавская область — от 180 до 210 грн;

Сумская область – от 180 до 200 грн;

Тернопольская область — от 175 до 190 грн;

Харьковская область — от 200 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 190 до 210 грн;

Черкасская область — от 160 до 180 грн;

Черновицкая область — от 160 до 190 грн;

Черниговская область — от 170 до 200 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом латуни в Украине в январе. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть неплохим дополнительным источником дохода.

Еще мы рассказывали, сколько стоит лом чермета, алюминия, бронзы и нержавеющей стали в Украине. Это достаточно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на платину и золото в Украине.