Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 30 січня 2024 року

Виплавка металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Мідь відіграє величезну роль у розвитку і житті людства. Завдяки своїм унікальним властивостям цей метал застосовується у різних сферах, включаючи електроніку, будівництво, медицину, автомобільну промисловість та багато інших. Здавання міді у пункти приймання вторинної сировини та подальша переробка цього металу сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля і навіть може бути додатковим джерелом доходу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні у січні.

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Цікаві факти про мідь

Статуя Свободи в Нью-Йорку покрита міддю, яка була обрана як матеріал покриття через свою високу стійкість до корозії. Крім того, мідь має гарний червоний відтінок, який згодом зеленішає, надаючи статуї ще величнішого вигляду. Для відливу статуї Свободи було використано 31 тонну міді, а загальна вага сталевої конструкції сягає 125 тонн.

Мідь є одним із найдавніших металів, якими користувалася людина. Перші вироби з міді було виготовлено приблизно 10 тисяч років тому. Найдавніші мідні вироби, знайдені археологами, належать до 6 тисячоліття до н. е. та були виявлені в Анатолії (сучасна Туреччина). Це були невеликі прикраси та намистини із самородної міді. Зараз мідь застосувується в різних галузях промисловості, включаючи електротехніку, будівництво, суднобудування, медицину та ювелірне мистецтво.

Мідь отримала свою латинську назву Cuprum від острова Кіпр, де вже в 3 тисячолітті до н. е. були мідні рудники та виплавлялася мідь. В античності Кіпр посідав провідне месце серед найбільших постачальників міді у світі, і його ім'я стало синонімом цього металу.

Мідь легко утворює сплави з іншими металами, тому що має схожі з ними кристалічні ґрати. Це означає, що атоми міді легко замінюють атоми інших металів у решітці, утворюючи міцні та стабільні сполуки. Властивості сплавів міді з іншими металами визначаються складом сплаву та властивостями компонентів. Наприклад, вміст цинку в латуні визначає її твердість та міцність, а вміст олова в бронзі — її твердість та зносостійкість. Зміст нікелю в мельхіорі визначає його корозійну стійкість та декоративні властивості.

Приблизно 80% всіх мідних виробів переробляються та повторно використовуються, оскільки цей метал є надто цінним, щоб просто викидати його після використання. Мідь є одним із найбільш перероблюваних металів у світі. Вона легко плавиться та може бути перероблена до 99% вихідної якості. Це означає, що мідь може перероблятися знову і знову.

Як правильно здавати мідний брухт у пункти приймання

Мідь є дорогим металом, широко застосовується в різних секторах промисловості. Вартість здавання міді на переробку може змінюватись залежно від домішок, що можуть бути у металі, а також форми, призначення та стану самого мідного виробу.

Для максимізації вигоди від продажу мідного брухту необхідно виконати кілька етапів перед здаванням на приймальний пункт.

Насамперед важливо ретельно очистити мідні вироби від сторонніх матеріалів та інших металів. Ця процедура забезпечить високу якість брухту та сприятиме отриманню кращої ціни за нього.

Слід зазначити, що брухт із високим вмістом міді, наприклад прокатна мідь, становить найвищу цінність і може коштувати дорожче. З іншого боку, брухт, отриманий в результаті випалу мідних кабелів через сильне окислення може мати меншу вартість.

Найчастіше на переробку здаються такі мідні предмети, як кабелі, обмотки двигунів і трансформаторів, сантехнічне обладнання з мідних сплавів, мідні труби та резервуари кондиціонерів, а також теплообмінники з мідними трубками.

Ціни на брухт міді в Україні у січні

Середні ціни за областями України за 1 кг міді станом на 25 січня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 210 до 250 грн;

Вінницька область — від 190 до 230 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 220 грн;

Житомирська область — від 160 до 190 грн;

Закарпатська область — від 150 до 170 грн;

Запорізька область — від 200 до 230 грн;

Івано-Франківська область — від 180 до 195 грн;

Кіровоградська область — від 190 до 210 грн;

Львівська область — від 170 до 195 грн;

Миколаївська область — від 190 до 220 грн;

Одеська область — від 200 до 240 грн;

Полтавська область — від 180 до 210 грн;

Сумська область — від 180 до 200 грн;

Тернопільська область — від 175 до 190 грн;

Харківська область — від 200 до 250 грн;

Хмельницька область — від 190 до 210 грн;

Черкаська область — від 160 до 180 грн;

Чернівецька область — від 160 до 190 грн;

Чернігівська область — від 170 до 200 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні в Україні у січні. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми розповідали, скільки коштує брухт чермету, алюмінію, бронзи та нержавійної сталі в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на платину та золото в Україні.