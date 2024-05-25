Цены на зерновые в Украине по состоянию на 25 мая 2024 года — сколько стоит кукуруза

Сбор урожая. Фото: Latifundist.com

Цены на кукурузу в Украине продолжают расти из-за высокого спроса на внешних рынках и ограничения поставок через блокаду портов. Эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен, что может повлиять на внутренний рынок и экономику страны.

Новини.LIVE узнали, сколько в Украине стоит кукуруза по состоянию на 25 мая 2024 года.

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По состоянию на 25 мая средняя цена на кукурузу в Украине составляет 7 225 грн за тонну вместе с НДС.

Средняя цена на кукурузу в Украине на 25 мая 2024 года. Фото: tripoli.land

Средняя цена на кукурузу продолжает расти. В воскресенье, 19 мая, и в понедельник, 20 мая, тонна кукурузы стоила 7 024 грн, а во вторник, 21 мая цена на эту зерновую культуру составляла 7 066 грн за тонну. В среду, 22 мая, стоимость кукурузы выросла до 7 182 грн за тонну, а в четверг, 23 мая, — до 7 204 грн. В пятницу, 24 мая, тонна этой зерновой культуры стоила уже 7 225 грн Такая цена кукурузы зафиксирована и сегодня.

Недельная динамика изменения средней цены на кукурузу в Украине. Фото: tripoli.land

Как задержки на западных границах отражаются на экспорте зерна

По словам экономиста Андрея Новака, блокада западных границ Украины со стороны европейских фермеров в целом не сильно влияет на объем экспорта зерновых. Он отметил, что менее 5% украинской сельскохозяйственной продукции доставляется сухопутными маршрутами.

"Это неприятно с точки зрения отношений с нашими соседями, во-первых, для них самих. Ну и, конечно, это нарушение логистики, это нарушение договоров по срокам поставки продукции. Ясно, что это объективные форс-мажорные обстоятельства, но все равно все это убытки, неудобства и дополнительные расходы как для производителей, так и для перевозчиков", — подчеркнул эксперт.

Напомним, мы выяснили, что происходит сейчас на украинском рынке зерна и какие цены на пшеницу и подсолнечник. Еще мы рассказывали, сколько в Украине стоит тонна сои и ячменя.

Мы также писали, что в 2024 году произошел рекордный рост мировых цен на какао и шоколад из-за дефицита сырья. Такие негативные тенденции отразятся на стоимости сладостей на полках украинских магазинов.