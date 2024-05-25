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Ціни на кукурудзу продовжують зростати — скільки коштує зерно в травні

25 травня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 25 травня 2024 року — скільки коштує кукурудза
Збір врожаю. Фото: Latifundist.com
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на кукурудзу в Україні продовжують зростати через високий попит на зовнішніх ринках та обмеження поставок через блокаду портів. Експерти прогнозують подальше підвищення цін, що може вплинути на внутрішній ринок і економіку країни.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує кукурудза станом на 25 травня 2024 року.

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Станом на 25 травня середня ціна на кукурудзу в Україні становить 7 225 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на кукурудзу в Україні станом на 25 травня 2024 року. Фото: tripoli.land

Середня ціна на кукурудзу продовжує зростати. У неділю, 19 травня, та у понеділок, 20 травня, тонна кукурудзи коштувала 7 024 грн, а у вівторок, 21 травня ціна на цю зернову культуру становила 7 066 грн за тонну. У середу, 22 травня, вартість кукурудзи зросла до 7 182 грн за тонну, а у четвер, 23 травня, — до 7 204 грн. У п'ятницю, 24 травня, тонна цієї зернової культури коштувала вже 7 225 грн. Така ціна кукурудзи зафіксована і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на кукурудзу в Україні. Фото: tripoli.land

Як затримки на західних кордонах позначаються на експорті зерна

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів загалом не сильно впливає на обсяг експорту зернових. Він зазначив, що менше ніж 5% української сільськогосподарської продукції доставляється сухопутними маршрутами.

"Це неприємно з погляду відношень із нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів щодо термінів постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив експерт.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна сої та ячменю.

Ми також писали, у 2024 році відбулося рекордне зростання світових цін на какао та шоколад через дефіцит сировини. Такі негативні тенденції позначаться на вартості солодощів на полицях українських магазинів.

сільське господарство
гроші
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зерно
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ціни
аграрії
кукурудза

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