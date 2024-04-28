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Цены на квартире в Киеве — как изменилась стоимость жилья в столице в 2024 году

28 апреля 2024 15:58
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Ирина Шпак
редактор
Недвижимость в Киеве дорожает — сколько стоят квартиры на вторичном рынке столицы
Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Стоимость квартир на вторичном рынке Киева резко выросла за последние полгода. Цена за квадратный метр в столице увеличилась почти на 7 000 грн, со средних 52 924 до 59 466 грн.

Об этом говорится на портале о недвижимости M2bomber .

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За год цены на вторичном рынке недвижимости столицы выросли более чем на 9 000 грн. Так, в конце апреля прошлого года средняя цена "квадрата" составляла 50 100 грн, а по состоянию на 19 апреля 2024 составляет почти 60 000 грн.

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Цены на квартиры в Киеве быстро выросли. Инфографика: M2bomber

Цена квадратного метра на вторичном рынке недвижимости в Киеве

В столице наиболее популярны однокомнатные квартиры. Такое жилье владельцы чаще всего продают по цене "квадрата" в 45 000 и 48 000 грн. По такой цене формируется 7,5% и 7,8% объявлений соответственно.

В самом дешевом сегменте найти объявление посложнее. Сейчас количество объявлений по продаже квартир за 9 000 грн за кв метр составляет всего 0,1%.

цены на квартиры в Киеве
Самая низкая цена однокомнатной квартиры в Киеве (стоимость квадратного метра). Источник: M2bomber

В каком районе Киева продаются самые дешевые квартиры

Стоимость "квадратов" в столице колеблется от средних 44390 до 88774 грн. То есть разница между самым дорогим и дешевым составляет 44 384 грн за квадратный метр в самом дешевом районе.

Самые низкие цены зафиксированы в Деснянском районе — 44 390 грн. А также:

  • Святошинском, Оболонском — 52 768 грн;
  • Дарницкому — 53 427 грн;
  • Подольскому — 54 275 грн;
  • Голосеевском — 57 413 грн;
  • Днепровском — 58 692 грн;
  • Соломенском — 60 191 грн.

По данным аналитиков, самые дорогие квартиры продаются в Печерском районе — в среднем 88 774 грн. А также в Шевченковском — 73 287 грн.

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Средняя стоимость "квадрата" на вторичном рынке недвижимости Киева. Источник: M2bomber

Что еще стоит знать

Напомним, эксперты подсчитали, сколько лет аренды равняется покупке квартиры в разных городах Украины, в том числе в Киеве. Также опубликовали данные, какой тип проживания предпочитает молодежь.

Мы также писали, как изменились цены на аренду во Львове в апреле 2024 года, сколько стоит снять здесь жилье и в каких районах сдают самые дешевые квартиры. Несмотря на войну в Украине постоянно растут цены на недвижимость. Лишь в самых опасных областях в последнее время немного упала стоимость квартир. Впрочем, о Львове и Львовской области такого сказать нельзя. За последний месяц цены на недвижимость здесь в основном росли.

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