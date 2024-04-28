Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Ціни на квартирі у Києві — як змінилась вартість житла у столиці у 2024 році arrow

Ціни на квартирі у Києві — як змінилась вартість житла у столиці у 2024 році

28 квітня 2024 15:58
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Нерухомість у Києві дорожчає — скільки коштують квартири на вторинному ринку столиці
Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Вартість квартир на вторинному ринку Києва різко зросла за останні пів року. Ціна за квадратний метр у столиці збільшилася майже на 7 000 грн, з середніх 52 924 до 59 466 грн.

Про це йдеться на порталі про нерухомість M2bomber.

Читайте також:

За рік ціни на вторинному ринку нерухомості столиці зросли на понад 9 000 грн. Так, наприкінці квітня минулого року середня ціна "квадрату" становила 50 100 грн, а станом на 19 квітня 2024 року становить майже 60 000 грн. 

null
Ціни на квартири у Києві стрімко зросли. Інфографіка: M2bomber

Ціна квадратного метру на вторинному ринку нерухомості у Києві

У столиці найбільш популярні однокімнатні квартири. Таке житло власники найчастіше продають за ціною "квадрату" в 45 000 і 48 000 грн. За такою ціною формується 7,5 та 7,8% оголошень відповідно.

У найдешевшому сегменті знайти оголошення складніше. Зараз кількість оголошень з продажу квартир за 9 000 грн за кв метр становить лише 0,1%.

ціни на квартири у Києві
Найнижча ціна однокімнатної квартирі у Києві (вартість квадратного метра). Джерело: M2bomber

У якому районі Києва продаються найдешевші квартири

Вартість "квадратів" у столиці коливається від середніх 44 390 до 88 774 грн. Тобто різниця між найдорожчим і дешевим становить 44 384 грн за квадратний метр у найдешевшому районі.

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — 44 390 грн. А також:

  • Святошинському, Оболонському — 52 768 грн;
  • Дарницькому — 53 427 грн;
  • Подільському — 54 275 грн;
  • Голосіївському — 57 413 грн;
  • Дніпровському — 58 692 грн;
  • Солом'янському — 60 191 грн.

За даними аналітиків, найдорожчі квартири продаються у Печерському районі — в середньому 88 774 грн. А також у Шевченківському — 73 287 грн.

null
Середня вартість "квадрату" на вторинному ринку нерухомості Києва. Джерело: M2bomber

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти підрахували, скільки років оренди дорівнює купівлі квартири у різних містах України, зокрема у Києві. Також опублікували дані, якому типу проживання віддає перевагу молодь.

Ми також писали, як змінились ціни на оренду у Львові у квітні 2024 року, скільки коштує зняти тут житло та в яких районах міста здають найдешевші квартири. Попри війну в Україні невпинно зростають ціни на нерухомість. Лише в найбільш небезпечних областях останнім часом трохи впала вартість квартир. Втім, про Львів та Львівську область такого сказати не можна. За останній місяць ціни на нерухомість тут переважно зростали.

Київ
квартири
нерухомість
ціни на квартири
гроші
ціни в Україні
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри