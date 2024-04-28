Нерухомість у Києві дорожчає — скільки коштують квартири на вторинному ринку столиці

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Вартість квартир на вторинному ринку Києва різко зросла за останні пів року. Ціна за квадратний метр у столиці збільшилася майже на 7 000 грн, з середніх 52 924 до 59 466 грн.

Про це йдеться на порталі про нерухомість M2bomber.

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За рік ціни на вторинному ринку нерухомості столиці зросли на понад 9 000 грн. Так, наприкінці квітня минулого року середня ціна "квадрату" становила 50 100 грн, а станом на 19 квітня 2024 року становить майже 60 000 грн.

Ціни на квартири у Києві стрімко зросли. Інфографіка: M2bomber

Ціна квадратного метру на вторинному ринку нерухомості у Києві

У столиці найбільш популярні однокімнатні квартири. Таке житло власники найчастіше продають за ціною "квадрату" в 45 000 і 48 000 грн. За такою ціною формується 7,5 та 7,8% оголошень відповідно.

У найдешевшому сегменті знайти оголошення складніше. Зараз кількість оголошень з продажу квартир за 9 000 грн за кв метр становить лише 0,1%.

Найнижча ціна однокімнатної квартирі у Києві (вартість квадратного метра). Джерело: M2bomber

У якому районі Києва продаються найдешевші квартири

Вартість "квадратів" у столиці коливається від середніх 44 390 до 88 774 грн. Тобто різниця між найдорожчим і дешевим становить 44 384 грн за квадратний метр у найдешевшому районі.

Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — 44 390 грн. А також:

Святошинському, Оболонському — 52 768 грн;

Дарницькому — 53 427 грн;

Подільському — 54 275 грн;

Голосіївському — 57 413 грн;

Дніпровському — 58 692 грн;

Солом'янському — 60 191 грн.

За даними аналітиків, найдорожчі квартири продаються у Печерському районі — в середньому 88 774 грн. А також у Шевченківському — 73 287 грн.

Середня вартість "квадрату" на вторинному ринку нерухомості Києва. Джерело: M2bomber

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти підрахували, скільки років оренди дорівнює купівлі квартири у різних містах України, зокрема у Києві. Також опублікували дані, якому типу проживання віддає перевагу молодь.

Ми також писали, як змінились ціни на оренду у Львові у квітні 2024 року, скільки коштує зняти тут житло та в яких районах міста здають найдешевші квартири. Попри війну в Україні невпинно зростають ціни на нерухомість. Лише в найбільш небезпечних областях останнім часом трохи впала вартість квартир. Втім, про Львів та Львівську область такого сказати не можна. За останній місяць ціни на нерухомість тут переважно зростали.