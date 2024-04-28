Нерухомість у Києві дорожчає — скільки коштують квартири на вторинному ринку столиці

Ціни на квартирі у Києві — як змінилась вартість житла у столиці у 2024 році
Вартість квартир на вторинному ринку Києва різко зросла за останні пів року. Ціна за квадратний метр у столиці збільшилася майже на 7 000 грн, з середніх 52 924 до 59 466 грн.
Про це йдеться на порталі про нерухомість M2bomber.
За рік ціни на вторинному ринку нерухомості столиці зросли на понад 9 000 грн. Так, наприкінці квітня минулого року середня ціна "квадрату" становила 50 100 грн, а станом на 19 квітня 2024 року становить майже 60 000 грн.
Ціна квадратного метру на вторинному ринку нерухомості у Києві
У столиці найбільш популярні однокімнатні квартири. Таке житло власники найчастіше продають за ціною "квадрату" в 45 000 і 48 000 грн. За такою ціною формується 7,5 та 7,8% оголошень відповідно.
У найдешевшому сегменті знайти оголошення складніше. Зараз кількість оголошень з продажу квартир за 9 000 грн за кв метр становить лише 0,1%.
У якому районі Києва продаються найдешевші квартири
Вартість "квадратів" у столиці коливається від середніх 44 390 до 88 774 грн. Тобто різниця між найдорожчим і дешевим становить 44 384 грн за квадратний метр у найдешевшому районі.
Найнижчі ціни зафіксовані у Деснянському районі — 44 390 грн. А також:
- Святошинському, Оболонському — 52 768 грн;
- Дарницькому — 53 427 грн;
- Подільському — 54 275 грн;
- Голосіївському — 57 413 грн;
- Дніпровському — 58 692 грн;
- Солом'янському — 60 191 грн.
За даними аналітиків, найдорожчі квартири продаються у Печерському районі — в середньому 88 774 грн. А також у Шевченківському — 73 287 грн.
Що ще варто знати
Нагадаємо, експерти підрахували, скільки років оренди дорівнює купівлі квартири у різних містах України, зокрема у Києві. Також опублікували дані, якому типу проживання віддає перевагу молодь.
Ми також писали, як змінились ціни на оренду у Львові у квітні 2024 року, скільки коштує зняти тут житло та в яких районах міста здають найдешевші квартири. Попри війну в Україні невпинно зростають ціни на нерухомість. Лише в найбільш небезпечних областях останнім часом трохи впала вартість квартир. Втім, про Львів та Львівську область такого сказати не можна. За останній місяць ціни на нерухомість тут переважно зростали.
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