Ціни на оренду квартир у Львові у квітні 2024 року. Скільки коштує зняти квартиру у Львові

Панорама Львова. Фото: lviv.travel

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Попри війну в Україні невпинно зростають ціни на нерухомість. Лише в найбільш небезпечних областях останнім часом трохи впала вартість квартир. Втім, про Львів та Львівську область такого сказати не можна. За останній місяць ціни на нерухомість тут переважно зростали.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на оренду у Львові у квітні 2024 року, скільки коштує зняти тут житло та в яких районах міста здають найдешевші квартири.

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Яка ситуація з орендою у Львові у квітні

За інформацією від аналітиків маркетплейсу DIM.RIA, у березні в Україні спостерігалося зменшення пропозицій з оренди нерухомості. Наприклад, у Сумській області обсяг пропозицій скоротився на 95%. У Львівській області також впала кількість квартир, що пропонують для оренди. Втім падіння тут було відносно невелике — 9% порівняно з попереднім місяцем.

Кількість пропозицій на ринку оренди в Україні. Фото: DIM.RIA

За статистичними даними, вартість оренди однокімнатної квартири у Львівській області за останній місяць зросла на 1% і посідає друге місце за вартістю оренди в Україні. На першому місці розташувалась, звісно, Київська область. В середньому для оренди однокімнатного житла у Львівській області вам знадобиться 14 279 грн. За двокімнатну квартиру доведеться заплати вже 15 552 грн, а трикімнатна квартира в середньому коштуватиме 18 102 грн на місяць.

Середня вартість оренди 1-кімнатної квартири у Львові станом квітень 2024 року. Фото: DIM.RIA

За статистичними даними платформи для вибору квартир на ринку нерухомості Україні ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири безпосередньо у Львові становить близько 16 тис. грн.

Як зазначається у звіті, найдорожче житло для оренди знаходиться у Шевченківському (17 тис. грн), Франківському (16 тис. грн) та Сихівському (15 300 грн) районах.

Найдоступніші однокімнатні квартири можна знайти у Галицькому (14 700 грн) та Личаківському (14 тис. грн) районах Львова.

Найдорожчі для оренди двокімнатні квартири розташовані у Шевченківському районі. Щоб зняти тут житло з двома кімнатами, в середньому знадобиться 21 100 грн.

Найдоступніші двокімнатні квартири можна знайти у Сихівському (15 500 грн) та Залізничному (15 тис. грн) районах Львова.

Найвищі ціни на оренду трикімнатних квартир спостерігаються у Галицькому (23 тис. грн) та Личаківському (21 тис. грн) районах.

Найдоступніші для оренди трикімнатні квартири можна знайти у Сихівському та Залізничному районах Львова — 15 тис. грн.

Середня вартість оренди квартири у Львові за районами станом квітень 2024 року. Фото: ЛУН

Згідно з даними платформи оголошень M2bomber, у квітні 2024 року медіанна орендна плата у Львові становить 15 312 грн за 1-кімнатну квартиру, 15 374 грн — за 2-кімнатну та 25 994 грн — за 3-кімнатну квартиру. При цьому, як вказано на графіку нижче, за останній час вартість оренди квартир у Львові значно впала. Втім, ціна оренди трикімнатних квартир хоч і демонструє низхідний тренд, але все одно залишається значно вищою, ніж ціни на одно- та двокімнатні квартири.

Медіана орендної плати у Львові у квітні 2024 року. Фото: M2bomber

Квартири, що здаються в оренду у Львові, та ціни на них

1-кімнатна квартира-студія у мальовничому районі

Перша квартира з нашого списку здається в оренду у Галицькому районі Львова. Як зазначає автор оголошення, помешкання здається в оренду у найкрасивішому районі Львова на вулиці Архипенка. Площа 1-кімнатної квартири становить 32 квадратні метри. Будинок розташований поряд з зеленими вуличками та скверами, зберігаючи при цьому близькість до центру міста.

Ремонт у квартирі був виконаний шість місяців тому, встановлено дорогу гідроізоляцію, є підігрів підлоги та електричний 2-функціональний котел. Висота стелі складає 2,75 метра. На вікнах встановлені автоматичні ролети, також є рекуператор повітря.

Квартира повністю мебльована та оснащена технікою: пральна машина, холодильник, проєктор з екраном, акустична система, зручна кухня, смарттелевізор, робоче місце, простір для зберігання речей та розкладний диван.

Вартість оренди: 250 доларів (приблизно 9 890 грн).

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири-студії у мальовничому районі. Фото: OLX

2-кімнатна квартира-студія у новобудові

У будинку у Сихівському районі пропонується в оренду двокімнатна квартира в новобудові. Площа складає 70 квадратних метрів, квартира розташована на 9-му поверсі 9-поверхової будівлі.

У квартирі передбачено індивідуальне опалення, що забезпечує комфорт у будь-яку пору року. Внутрішній простір включає дві ізольовані кімнати, кабінет та кухню-студію. Також є двоспальне ліжко, розкладний диван, душова та балкон.

У квартирі майже не чутно шуму з вулиці. Крім того, будинок має зручне розташування. В межах 500 метрів розташовані магазини, автобусні зупинки, аптеки, парки, дитячі майданчики, ресторани, кафе, школи, дитячі садки та багато інших інфраструктурних об'єктів.

Вартість оренди: 12 500 грн.

Оголошення з оренди 2-кімнатної квартири-студії у новобудові. Фото: OLX

1-кімнатна квартира у парковій зоні

Наступна квартира знаходиться У ЖК "Леополь Таун" у Франківському районі. Будинок розташований у парковій зоні та має зачинений від заїзду автотранспорту двір.

Квартира включає спальню і кухню-студію. Вона обладнана двоспальним ліжком, шафою-купе, розкладним кутовим диваном. Вбудована кухня оснащена всією необхідною побутовою технікою, також є підігрів підлоги. Крім того, у квартирі є велика лоджія з видом на парк та індивідуальне опалення.

Квартира розташована поряд з транспортною розв'язкою та соціальною інфраструктурою, включаючи торгово-розважальні центри, школи, дитячі садки, автобусні зупинки та медичні заклади.

Вартість оренди: 15 000 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у парковій зоні. Фото: OLX

Світла та затишна квартира 1-кімнатна квартира-студія

У ЖК Avalon, який розташований у Сихівському районі здається в оренду затишна однокімнатна квартира з кухнею-студією. Як зазначає автор оголошення, житло відрізняється світлим та комфортним дизайном. Ремонт виконаний з використанням якісних матеріалів, а панорамні вікна надають простору більше світла та простору.

У квартирі є вся необхідна побутова техніка: холодильник, телевізор, посудомийна машина, чайник, пральна машина, духова шафа, пилосос та інші необхідні побутові речі. Також є мінімальний набір посуду. У помешканні встановлено індивідуальне опалення з підігрівом підлоги.

За словами автора, поруч багато магазинів та інших об'єктів інфраструктури в безпосередній близькості. Також поряд з будинком є парк.

Вартість оренди: 16 000 грн.

Оголошення з оренди затишної 1-кімнатної квартири-студії. Фото: OLX

1-кімнатна квартира у новому будинку

Остання квартира з нашого списку розташована в новому будинку у Франківському районі. Помешкання являє собою кухню-студію з окремою кімнатою з вітальнею та великим балконом. Квартира повністю мебльована та обладнана всією необхідною побутовою технікою. З балкона відкривається приємний краєвид на місто.

Загальна площа квартири становить 52 квадратні метри. Площа кухні складає 21 квадратних метрів. Помешкання знаходиться на сьомому поверсі 12-поверхової будівлі.

Квартира розташована поряд зі зручною траспортною розв'язкою. Як зазначає автор оголошення, район спокійний та безпечний, поряд із будинком знаходяться всі необхідні об'єкти інфраструктури.

Вартість оренди: 18 500 грн.

Оголошення з оренди 1-кімнатної квартири у новому будинку. Фото: OLX

Нагадаємо, ми писали, що в Україні у більшості житлових комплексів, що перебувають на стадії будівництва, є судові процеси щодо земельних ділянок. Експерти проаналізували всі новобудови та створили новий проєкт, покликаний допомогти перевірити їх на законність.

Також ми зібрали ціни на житло у Києві у квітні. Вартість оренди житла в Києві завжди залишалася на відносно високому рівні, що не дивно — столиця України є центром соціальної та економічної активності країни.