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Цены на латунь начали расти — сколько стоит сдать 1 кг лома цветных металлов в мае

17 мая 2024 06:40
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Ирина Шпак
редактор
Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 17 мая 2024 года
Выплавка металла. Фото: Bloomberg
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Цены на латунь в Украине стремительно растут, оставляя многих в отрасли удивленными. Этот тренд следует внимательно наблюдать, поскольку он отражается на стоимости материалов для производства и консервации. Одна из главных причин этого роста — глобальное повышение спроса на латунь, возникающее из-за роста объемов производства и ограничения предложения из-за сложной ситуации на рынке сырья. Кроме того, сейчас особенно выгодно сдавать лом латуни, что стимулирует увеличение объемов вторичного использования этого материала.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в мае.

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Интересные факты о латуне

Вот несколько интересных фактов об этом сплаве:

  • Латунь представляет собой сплав меди и цинка. Его состав может варьироваться в зависимости от требований к свойствам материала, но обычно содержит от 55 до 95% меди.
  • Латунь является одним из старейших металлических сплавов, использовавшихся человечеством. Сведения о его использовании доходят до 5000 лет до нашей эры.
  • Этот сплав обладает высокой коррозионной стойкостью, что делает его популярным материалом для изготовления трубопроводов и судовых частей.
  • Многие музыкальные инструменты, такие как трубы, саксофоны и колокольчики, изготавливаются из латуни из-за ее отличных акустических свойств.
  • Латунь часто используется для изготовления декоративных предметов и украшений, поскольку она легко обрабатывается и выглядит привлекательно.
  • В некоторых медицинских применениях, например при изготовлении инструментов и устройств, также может использоваться латунь.
  • Этот сплав обладает хорошей термической стойкостью и выдерживает высокие температуры, что делает латунь популярным материалом для изготовления деталей отопительных систем и котлов.

Какая ситуация с металлургией в Украине

По словам участника Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в Украине после российского вторжения в металлургической отрасли остался только один крупный производитель — завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Эксперт также указал, что большинство металлургических предприятий и горнообогатительных комбинатов расположены на востоке страны, поэтому их восстановление будет возможно только после окончания войны и обеспечения безопасности.

Кроме того, он отметил, что экспорт металлургической продукции ограничен из-за украинского зернового коридора, что может осложнить восстановление отрасли в стране.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Цены на латунь в Украине в мае

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

  • Киевская область — от 120 до 165 грн;
  • Винницкая область — от 115 до 155 грн;
  • Волынская область — от 115 до 155 грн;
  • Днепропетровская область — от 115 до 150 грн;
  • Житомирская область — от 110 до 150 грн;
  • Закарпатская область — от 120 до 160 грн;
  • Запорожская область — от 145 до 180 грн;
  • Ивано-Франковская область — от 125 до 160 грн;
  • Кировоградская область — от 120 до 150 грн;
  • Львовская область — от 120 до 160 грн;
  • Николаевская область — от 130 до 170 грн;
  • Одесская область — от 135 до 160 грн;
  • Полтавская область — от 145 до 170 грн;
  • Ровенская область — от 120 до 150 грн;
  • Сумская область — от 115 до 145 грн;
  • Тернопольская область — от 120 до 160 грн;
  • Харьковская область — от 125 до 160 грн;
  • Хмельницкая область — от 115 до 150 грн;
  • Черкасская область — от 120 до 165 грн;
  • Черновицкая область — от 125 до 170 грн;
  • Черниговская область — от 130 до 170 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит алюминий в Украине в мае. Еще мы собрали цены на чермет и медь.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт чёрных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.

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