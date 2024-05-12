Цены на латунь и цветные металлы в Украине на 12 мая 2024 года

Доменный цех МК Запорожсталь. Фото: НВ Бизнес

Цены на латунь в Украине остаются стабильными, что обусловлено равновесием между спросом и предложением на рынке металлолома. Сейчас сдавать лом латуни выгодно, поскольку цены остаются на стабильном уровне, а спрос на восстановление материала остается высоким.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине в мае.

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Интересные факты о латуни

Латунь использовалась в древности для изготовления зеркал, поскольку обладает хорошей отражательной способностью. В некоторых культурах считают, что изделия из этого материала обладают магическими свойствами и могут принести удачу и защиту от злых сил.

Латунь очень прочный и выносливый материал, что делает его идеальным для изготовления монет. Многие страны используют латунь для изготовления монет номиналом ниже одного доллара.

Этот материал может иметь разные цвета в зависимости от содержания меди и цинка в сплаве, что делает его популярным материалом для производства украшений и предметов интерьера.

Лом латуни можно найти везде. Осмотрите свой дом или гараж — вы, пожалуй, обнаружите старые предметы с латунными деталями. Среди них могут быть дверные ручки, ключи, светильники, инструменты, музыкальные инструменты, украшения и прочее.

Какая ситуация с металлургией в Украине

Участник Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин считает, что в Украине после российского вторжения в металлургической отрасли остался только один крупный производитель — завод "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Он также указал, что большинство металлургических предприятий и горнообогатительных комбинатов расположены на востоке страны, поэтому их восстановление будет возможно только после окончания войны и обеспечения безопасности.

Кроме того, эксперт отметил, что экспорт металлургической продукции ограничен из-за украинского зернового коридора, что может осложнить восстановление отрасли в стране.

"Сейчас металл у нас идет зерновым коридором. Раньше почти весь металлургический экспорт шел через порт Мариуполя, а сейчас он должен переориентироваться на юг Украины, на Черное море, что делает логистический путь гораздо длиннее", — подчеркнул Пендзин.

Цены на латунь в Украине в мае

Средние цены на 1 кг латуни по областям Украины согласно объявлениям пунктов приема лома, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 115 до 160 грн;

Винницкая область — от 110 до 150 грн;

Волынская область — от 105 до 150 грн;

Днепропетровская область — от 110 до 145 грн;

Житомирская область — от 115 до 150 грн;

Закарпатская область — от 110 до 150 грн;

Запорожская область — от 135 до 160 грн;

Ивано-Франковская область — от 105 до 140 грн;

Кировоградская область — от 100 до 130 грн;

Львовская область — от 125 до 160 грн;

Николаевская область — от 120 до 160 грн;

Одесская область — от 130 до 160 грн;

Полтавская область — от 135 до 160 грн;

Ровенская область — от 110 до 150 грн;

Сумская область — от 110 до 140 грн;

Тернопольская область — от 120 до 140 грн;

Харьковская область — от 125 до 165 грн;

Хмельницкая область — от 110 до 150 грн;

Черкасская область — от 120 до 145 грн;

Черновицкая область — от 105 до 140 грн;

Черниговская область — от 110 до 150 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит золото в Украине в мае. Еще мы собрали цены на медь, алюминий и чермет.

Мы также писали, что Украина значительно увеличила экспорт черных металлов. Соответствующий показатель вырос на 46,2% и составил 522,5 млн долларов.