Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 12 травня 2024 року

Доменний цех МК Запоріжсталь. Фото: НВ Бізнес

Ціни на латунь в Україні залишаються стабільними, що зумовлено рівновагою між попитом і пропозицією на ринку металобрухту. Зараз здавати брухт латуні вигідно, оскільки ціни залишаються на стабільному рівні, а попит на відновлення матеріалу залишається високим.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у травні.

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Цікаві факти про латунь

Латунь використовувалася в давнину для виготовлення дзеркал, оскільки має добру відбивну здатність. У деяких культурах вважають, що вироби з цього матеріалу мають магічні властивості і можуть принести удачу та захист від злих сил.

Латунь є дуже міцним та витривалим матеріалом, що робить його ідеальним для виготовлення монет. Багато країн використовують латунь для виготовлення своїх монет номіналом нижче одного долара.

Цей матеріал може мати різні кольори, залежно від вмісту міді та цинку в сплаві, що робить його популярним матеріалом для виробництва прикрас і предметів інтер'єру.

Брухт латуні можна знайти скрізь. Огляньте свій будинок чи гараж — ви, мабуть, виявите старі предмети з латунними деталями. Серед них можуть бути дверні ручки, ключі, освітлювальні прилади, інструменти, музичні інструменти, прикраси та інше.

Яка ситуація з металургією в Україні

Учасник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, вважає, що в Україні після російського вторгнення в металургійній галузі залишився лише один великий виробник — завод "АрселорМіттал" у Кривому Розі. Він також вказав, що більшість металургійних підприємств і гірничозбагачувальних комбінатів розташовані на сході країни, тому їхнє відновлення буде можливе лише після закінчення війни та забезпечення безпеки.

Крім того, експерт зауважив, що експорт металургійної продукції обмежений через український зерновий коридор, що може ускладнити відновлення галузі в країні.

"Зараз метал у нас йде зерновим коридором. Раніше майже весь металургійний експорт йшов через порт Маріуполя, а зараз він має переорієнтуватись на південь України, на Чорне море, що робить логістичний шлях набагато довшим", — наголосив Пендзин.

Ціни на латунь в Україні у травні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 115 до 160 грн;

Вінницька область — від 110 до 150 грн;

Волинська область — від 105 до 150 грн;

Дніпропетровська область — від 110 до 145 грн;

Житомирська область — від 115 до 150 грн;

Закарпатська область — від 110 до 150 грн;

Запорізька область — від 135 до 160 грн;

Івано-Франківська область — від 105 до 140 грн;

Кіровоградська область — від 100 до 130 грн;

Львівська область — від 125 до 160 грн;

Миколаївська область — від 120 до 160 грн;

Одеська область — від 130 до 160 грн;

Полтавська область — від 135 до 160 грн;

Рівненська область — від 110 до 150 грн;

Сумська область — від 110 до 140 грн;

Тернопільська область — від 120 до 140 грн;

Харківська область — від 125 до 165 грн;

Хмельницька область — від 110 до 150 грн;

Черкаська область — від 120 до 145 грн;

Чернівецька область — від 105 до 140 грн;

Чернігівська область — від 110 до 150 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує золото в Україні у травні. Ще ми зібрали ціни на мідь, алюміній та чормет.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів.